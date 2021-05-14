Составлена программа опытно-промышленной разработки "Восток Ойла"

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - "Роснефть" сформировала программу опытно-промышленной разработки (ОПР) "Восток Ойла" с началом реализации в 2022 году, говорится в нефтяной компании.

Ранее "Роснефть" сообщила, что на Лодочном месторождении (входит в состав Ванкорского кластера, являющегося частью проекта "Восток Ойл") активно реализуется программа эксплуатационного бурения, ведется инженерная подготовка объектов и строительно-монтажные работы на объектах инфраструктуры, добычи и подготовки нефти и газа. Запуск Лодочного запланирован на 2022 год.

"Восток Ойл" по состоянию на конец апреля 2021 года включает 52 лицензионных участка, в границах которых расположено 13 открытых месторождений углеводородов.

"Роснефть" обещала в 2024 году отгружать с "Восток ойла" 30 млн тонн нефти по Северному морскому пути (СМП). Ожидается, что "Восток ойл" в рамках первой очереди обеспечит добычу, перевалку и транспортировку 50 млн тонн нефти, во второй - до 100 млн тонн.

В конце 2020 года международный трейдер Trafigura объявил о завершении сделки приобретения у "Роснефти" 10% в "Восток Ойле" за 7 млрд евро. "Роснефть" рассчитывает на привлечение в "Восток Ойл" новых инвесторов.