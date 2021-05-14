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"Роснефть" ждет, что в этом году к "Восток Ойлу" присоединится еще один партнер

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - "Роснефть" рассчитывает, что до конца года или ранее в проекте "Восток Ойл" появится еще один партнер, заявил в ходе телеконференции вице-президент компании Дидье Касимиро.

"У нас идут переговоры с целым рядом сторон. И до конца года, даже может быть и быстрее, мы сообщим рынку о том, что еще одна сторона присоединится к "Восток Ойлу", - сказал он.

Как сообщалось, в конце 2020 года международный трейдер Trafigura объявил о завершении сделки по приобретению у "Роснефти" 10% в "Восток Ойле" за 7 млрд евро.

"Восток Ойл" по состоянию на конец апреля 2021 года включает 52 лицензионных участка, в границах которых расположено 13 открытых месторождений углеводородов. "Роснефть" сформировала программу опытно-промышленной разработки (ОПР) "Восток Ойла" с началом реализации в 2022 года.

"Роснефть" пообещала в 2024 году отгружать с "Восток Ойла" 30 млн тонн нефти по Северному морскому пути (СМП). Ожидается, что "Восток Ойл" в рамках первой очереди обеспечит добычу, перевалку и транспортировку 50 млн тонн нефти, во второй - до 100 млн тонн.

Дидье Касимиро Роснефть Восток Ойл

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