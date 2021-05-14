Авиакомпания "Россия" объявила конкурс на обслуживание рейсов в Египет

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") объявила конкурс на обслуживание рейсов в аэропортах египетских курортных городов Хургада и Шарм-эль-Шейх.

Согласно материалам закупки, услуги должны быть оказаны с момента подписания договора (конкретная дата не уточняется) до конца 2023 года. За наземное обслуживание в Хургаде компания готова заплатить до $22 млн, в Шарм-эль-Шейхе - до $20,9 млн.

Рейсы будут обслуживать самолеты Boeing-747 и -737, следует из материалов.

Чартерные рейсы на курорты Красного моря Хургада и Шарм-эль-Шейх были запрещены в ноябре 2015 года после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета, которым туристы возвращались из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. В апреле этого года президенты РФ и Египта Владимир Путина и Абдельфаттах ас-Сиси договорились о восстановлении полетов. Решение о дате открытия и количестве рейсов на египетские курорты будет принято во второй половине мая, сообщал правительственный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекции.

Посол Египта в Москве Ихаб Наср в начале мая заявил о готовности курортов Хургада и Шарм-эль-Шейх к приёму туристов из России.

В этом году Египет рассчитывает принять 60% от турпотока 2019 года, то есть около 8 млн туристов. Доходы страны от туризма, как ожидается, вырастут до $6-7 млрд.