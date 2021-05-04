Посол Египта заявил о готовности курортов страны к приему туристов из РФ

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Посол Египта в Москве Ихаб Наср заявил о готовности курортов Хургада и Шарм-эль-Шейх к приёму туристов из России, который, как ожидается, возобновится в ближайшее время.

В ходе общения с журналистами на церемонии открытия года гуманитарного сотрудничества между Россией и Египтом Наср отметил, что власти обеих стран ведут активную работу по восстановлению авиасообщения на египетские курорты из России. Отвечая на вопрос, может ли он подтвердить, что египетская сторона обеспечила все меры для безопасности российских туристов, посол сказал: "У вас есть какие-то сомнения в этом?" Он напомнил, что соответствующее заявление было ранее сделано российской стороной.

23 апреля состоялся телефонный разговор президентов РФ и Египта Владимира Путина и Абдельфаттаха ас-Сиси, в ходе которого стороны договорились о восстановлении между странами полноформатного авиасообщения.

Египетская сторона подчеркнула, что в том числе Москва и Каир договорились о возобновлении авиасообщения с курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх.

Чартерные рейсы на курорты Красного моря Хургада и Шарм-эль-Шейх были запрещены в ноябре 2015 года после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета, которым туристы возвращались с отдыха в Шарм-эль-Шейхе в Санкт-Петербург.

Возобновлению авиасообщения с курортами Египта будет предшествовать тщательная подготовка объектов туристической инфраструктуры в этой стране, а также вакцинация работников туротрасли, сообщили "Интерфаксу" в конце апреля несколько источников в сфере туризма и источник в одной из российских авиакомпаний.

Также в Хургаде и Шарм-Эль-Шейхе должен быть сформирован достаточный запас ПЦР-тестов, чтобы у туристов не возникло сложностей с диагностикой на месте.