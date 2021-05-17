В Минсельхозе заявили о возможном подорожании сахара

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Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ не исключает подорожания сахара после завершения срока действия ценовых соглашений (они истекают 1 июня - ИФ) и с учетом отставания сева сахарной свеклы, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на совещание, которое прошло в ведомстве.

Как заявила на нем замминистра сельского хозяйства Оксана Лут, в этом году сев сахарной свеклы идет с отставанием, и это с учетом завершения соглашения о фиксации цен может привести к удорожанию сахара.

По ее словам, Минсельхоз будет рекомендовать заводам в регионах продавать сахар в первую очередь торговым сетям.

Минсельхоз также рассматривает новые меры регулирования рынка сахара. Среди них - создание интервенционного фонда для стабилизации цен, а также продолжение квотирования беспошлинного импорта. Кроме того, регулятор хочет переключить переработчиков на закупки сырья у контролируемой государством "Объединенной зерновой компании" (ОЗК), что позволит местным сахарным заводам поставлять продукцию в розницу.

В Минсельхозе подтвердили, что считают целесообразным формирование запаса сахара для бесперебойных поставок и сохранения стабильных цен на рынке. В торговом блоке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) сообщили "Ъ", что к ним пока не поступали официальные предложения об установлении ежегодной квоты.

Как сообщалось, с 15 мая по 30 сентября в РФ будет действовать беспошлинная квота на импорт сахара в объеме 350 тыс. тонн. Поскольку право на продажу этого продукта могут получить только компании с долей РФ в капитале не менее 50%, то трейдером, по мнению экспертов рынка, станет ОЗК.

Представитель ОЗК заявил на совещании, что компания готова отгрузить 25 тыс. тонн сахара к 1 июня промышленным потребителям по 43,5-46 рублей за 1 кг с НДС с доставкой в Москву. Лут рекомендовала компаниям рассмотреть предложение, пишет "Ъ".

Исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд" Вячеслав Лашманкин говорит, что на сахар приходится 15-90% себестоимости кондитерских изделий и из-за роста цен небольшие и средние предприятия работают с нулевой или даже отрицательной рентабельностью. По его словам, после принятия решения о временном обнулении ввозных пошлин ряд компаний начали изучать предложения на внешних рынках.

Собеседник "Ъ" в крупном производителе добавляет, что контракты на сахар у ключевых игроков заключаются на один-два года, а предложенные цены ОЗК "выглядят не очень привлекательно". По его словам, регулятор мог бы разрешить продавать льготный сахар нескольким трейдерам, конкурирующим по цене. В целом, отмечает собеседник "Ъ", уже понятно, что в итоге всех ограничительных мер, сложностей с урожаем и дисбаланса на рынке стоимость сахара в 2022 году будет "запредельной".

Ситуация на рынке сахара стабильна - Минсельхоз

В понедельник пресс-служба ведомства распространила заявление, в котором говорится, что "текущая ситуация на рынке сахара оценивается как стабильная". Условия соглашений, предусматривающих предельные отпускные и розничные цены на эту продукцию, исполняются всеми участниками в полном объеме.

"Дальнейшему сохранению стабильных цен на сахар будет способствовать квота на его импорт с пониженной ставкой пошлины, а также расширение посевных площадей под сахарной свеклой (почти на 15% до 1,06 млн га), - говорится в документе. - С учетом этого производство свеклы в текущем году составит не менее 40 млн тонн, что позволит получить порядка 6 млн тонн сахара. Этого объема будет достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка и формирования переходящих запасов".

Кроме того, поддержать предприятия в период подготовки к новому производственному сезону позволит новый инструмент - субсидии на килограмм произведенного и поставленного в торговые сети сахара, отмечает пресс-служба.