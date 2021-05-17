Производители сахара не ждут его подорожания после 1 июня

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Союз сахаропроизводителей России (Союзроссахар) не ожидает роста цен на сахар после 1 июня, когда закончится срок действия ценовых соглашений, которые устанавливают фиксированные цены. Об этом заявил предправления союза Андрей Бодин.

Пока, по его словам, сахарные заводы продолжают соблюдать условия соглашения и поставляют ритейлерам со складов сахар по цене не выше 36 рублей за килограмм.

Отметив, что на этой неделе заканчивается сев сахарной свеклы, Бодин добавил, что "с учетом прогнозов по средним температурам в период вегетации, а также объемов накопленной влаги производство свекловичного сахара в России в новом сезоне позволит полностью удовлетворить не только потребности внутреннего рынка, но и рынков стран-участниц Евразийского экономического союза".

Он рассчитывает, что сохранению стабильных цен поможет новая мера господдержки отрасли - субсидия при продаже сахара в торговые сети по цене соглашения. "В настоящий момент практически все сахарные заводы заключили прямые договоры с торговыми сетями, что позволит полностью обеспечить потребности населения в российском сахаре", - подчеркнул Бодин.

Ценовые соглашения, срок действия которых рассчитан до 1 июня, предусматривают оптовые цены на сахар не выше 36 рублей за 1 кг, розничные - не выше 46 рублей.

Минсельхоз недавно оценил ситуацию на рынке сахара как стабильную. По прогнозу министерств, посевные площади под сахарной свеклой в этом году увеличатся почти на 15%, до 1,06 млн га, сбор свеклы составит не менее 40 млн тонн (32,4 млн тонн в 2020 году). Это позволит получить порядка 6 млн тонн сахара. Такого объема будет достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка и формирования переходящих запасов, уверены в ведомстве.

"Коммерсантъ", ссылаясь на аудиозапись совещания в Минсельхозе, сообщил, что в ведомстве не исключают роста цен на сахар после завершения действия ценовых соглашений и в связи с отставанием сева сахарной свеклы. Как заявила на совещании замминистра сельского хозяйства Оксана Лут, правительство обдумывает новые меры регулирования рынка сахара - создаание интервенционного фонда, а также утверждение ежегодной квоты для беспошлинного импорта.