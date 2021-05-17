Petropavlovsk в 2020 году увеличил EBITDA на 32%

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Золотодобытчик Petropavlovsk сообщил, что по итогам 2020 года увеличил EBITDA на 32%, до $350,7 млн. Аналитики ожидали, что этот показатель составит порядка $317-337 млн.

Годовой убыток компании составил $48,9 млн против прибыли годом ранее. Однако скорректированная чистая прибыль выросла почти втрое, до $76,1 млн.

За счет роста объема продаж в натуральном выражении на 6% и цен на 30% выручка Petropavlovsk в 2020 году выросла на 33%, до $988,5 млн.

Это было частично нивелировано ростом затрат. Денежные затраты (TCC) производства их собственного сырья выросли на 21%, до $852 на унцию, из-за снижения содержаний на Албыне и Маломыре, инфляции некоторых рублевых затрат и динамики НДПИ (зависит в числе прочего от цен на золото). TCC переработки стороннего концентрата выросли на 17%, до $1474 на унцию - они напрямую зависят от цен на золото, которые подскочили в 2020 году.

Финансовые результаты Petropavlovsk, в частности EBITDA, оказались близки к прогнозам, отмечает Renaissance Capital. Однако на уровне чистого финансового результата аналитики ожидали прибыль.

Убыток стал результатом переоценки по справедливой стоимости опциона по конвертируемым облигациям, опциона на покупку доли в Эльге и гарантии IRC, обесценения ряда активов и списания $55,8 млн инвестиции в IRC (доля 29,9% в железорудной компании классифицирована как актив для продажи).

Ресурсы Petropavlovsk на конец 2020 года составили, по оценке компании, 19,5 млн унций золота, включая запасы 7,16 млн унций, сообщил золотодобытчик. За год запасы сократились на 15%, ресурсы - на 7%.