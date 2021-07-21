Petropavlovsk во II квартале снизил производство золота на 26%

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Petropavlovsk сообщил, что во II квартале 2021 года снизил производство золота на 26% в годовом измерении, до 99,4 тысячи унций.

В том числе производство золота из собственного сырья, по подсчетам, сократилось на 32%, до 75,8 тысячи унций, из покупного концентрата - подросло на 4%, до 23,5 тысячи унций.

Petropavlovsk подтверждает прогноз производства на 2021 год в объеме 430-470 тысяч унций, включая 370-390 тысяч унций из собственного сырья и 60-80 тысяч унций из покупного.