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CEO Petropavlovsk Александров напрямую возглавит рудники группы

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Золотодобытчик Petropavlovsk назначил своего CEO Дениса Александрова гендиректором дочерних рудников Маломыр и Албын, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к компании.

Также Александров назначен исполнительным директором Покровского рудника. Как ожидается, пост гендиректора он займет после собрания акционеров в середине февраля. На данный момент гендиректором Покровского рудника остается Сергей Ермоленко, теперь уже бывший глава УК "Петропавловск". Как сообщил "Интерфаксу" источник, Ермоленко уже подписал письмо об отставке с исполнением в день собрания.

По Албынскому руднику изменения уже отразились в ЕГРЮЛ. Гендиректором Маломырского рудника пока значится Анатолий Кочубей, давно занимающий эту должность.

В середине января Petropavlovsk заявил, что, по его мнению, руководству холдинга удалось восстановить взаимодействие с коллективом после противостояния, продолжавшегося несколько месяцев.

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области, замыкает первую тройку российских золотодобытчиков. Крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей около 24% является ЮГК, которую контролирует семья Константина Струкова.

Petropavlovsk Денис Александров Покровский рудник Албынский рудник Сергей Ермоленко Маломырский рудник

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