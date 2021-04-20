Производство золота Petropavlovsk в I квартале упало почти вдвое

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Золотодобытчик Petropavlovsk в I квартале снизил производство на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 95,6 тысячи унций золота, сообщила компания.

В том числе производство из собственного сырья сократилось на 19%, до 82,4 тыс. унций, из покупного концентрата - в шесть раз, до 13,2 тыс. унций.

Продажи Petropavlovsk упали на 41%, до 95,6 тыс. унций. При этом средняя цена реализации увеличилась на 14%, до $1789 за унцию.