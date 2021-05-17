Михельсон допустил выход Севморпути на круглогодичный график в 2023-24гг.

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Северный морской путь может начать работать в круглогодичном графике с сезона 2023-2024 годов, заявил председатель правления "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Михельсон напомнил, что в 2020 году и в январе-феврале 2021 года компания осуществила "уникальные рейсы" по Северному морскому пути.

"Открыли навигацию в мае месяце и в январе-феврале еще сделали вместе с "Совкомфлотом, с "Росатомом", я считаю, уникальные рейсы. И это еще один, а может быть, даже два шага к круглогодичной эксплуатации "Северного морского пути". Нам это очень надо, обсуждаем с "Росатомом", с "Росатомфлотом" ледокольным - в 2023 году, все-таки с 2023-го на 24 [год], выйти уже на круглогодичную (навигацию)", - сказал Михельсон.