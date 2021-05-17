Совкомбанк может получить банк Национальной факторинговой компании

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Совкомбанк 4 мая подал в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о покупке 100% группы компаний "Национальная факторинговая компания" (НФК), сообщила ФАС. Заявка должна быть рассмотрена в течение 30 дней.

В результате сделки Совкомбанк также получит контроль над банком НФК и ООО "НФК-Премиум", входящими в приобретаемую группу.

Совкомбанк на прошлой неделе сообщил, что договорился о покупке "Национальной факторинговой компании" у "Финансовой корпорации НИКойл" Людмилы Коган (основной владелец банка "Уралсиб"). Сделка должна быть закрыта после получения разрешений от ФАС и Банка России.

НФК ведет деятельность с 1999 года. Активы компании составляют 28 млрд рублей, собственный капитал - 3,1 млрд рублей. Прибыль компании за прошлый год составила 568 млн рублей, рентабельность капитала - 19%. Объем выплаченного финансирования за 2020 год достиг 120 млрд рублей. НФК занимает 8-е место в России по объему факторингового портфеля по данным Ассоциации факторинговых компаний.

Совкомбанк достаточно активен на рынке M&A. При этом он покупает не только банки, но и другие финансовые организации (инвестиционные и страховые компании).

Совкомбанк по итогам I квартала 2021 года занял 9-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".