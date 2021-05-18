Минсельхоз не планирует продления ценовых соглашений по сахару и маслу

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Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Ценовые соглашения по сахару и подсолнечному маслу продлевать после окончания срока их действия не планируется, сообщает Минсельхоз РФ со ссылкой на министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева по итогам очередного заседания оперативного штаба.

В заявлении министра отмечается, что механизмы поддержки, которые уже выработаны, в том числе субсидии на килограмм сахара и литр масла, реализованных в предприятия розничной торговли, будут сохранены.

"Минсельхоз рассчитывает на понимание участников рынка и должный контроль со стороны региональных органов управления АПК. Необходимо избежать резких и чувствительных для населения скачков цен на основные продовольственные товары, в числе которых, безусловно, сахар и подсолнечное масло", - подчеркнул Патрушев, процитированный в сообщении.

В сообщении напоминается, что ценовое соглашение по сахару истекает 1 июня, по подсолнечному маслу - 1 октября.

Оптовые и розничные цены на сахар и подсолнечное масло регулируются соглашениями между Минсельхом, Минпромторгом, поставщиками и ритейлерами, подписанными в середине декабря 2020 года. Согласно им, оптовая цена на сахар не должна превышать 36 рублей за 1 кг, на подсолнечное масло - 95 рублей за 1 литр, розничная - 46 и 110 рублей соответственно. Первоначально соглашения были рассчитаны на срок до 31 марта этого года. Затем правительство пролонгировало соглашение по сахару до 1 июня, по подсолнечному маслу - до 1 октября 2021 года.

Замораживание цен на сахар и масло сопровождается дополнительными мерами поддержки производителей этой продукции. Предполагается, что сахарные заводы при условии реализации своей продукции в розницу по установленной цене будут получать субсидии в размере 5 рублей за 1 кг, производители бутилированного подсолнечного масла - 10 рублей за 1 литр. На эти меры из резервного фонда правительства выделено 9 млрд рублей. Эта мера рассчитана на период с 1 апреля по 30 сентября 2021 года.