Цены на сахар в РФ за месяц после отмены соглашений выросли на 0,8%

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Цены на сахар в РФ в июне, после отмены ценовых соглашений, выросли в среднем на 0,8%, в ряде регионов рост достигал 7,1%, следует из данных Росстата.

В 24 регионах сахар подорожал на 0,1-0,9%, в 19 – на 1-1,9%, в 8 – на 2-7,1%. В 15 субъектах цены не изменились, в 14 – снизились на 0,1-0,9%, в 5 – на 1-5,9%.

За неделю с 29 июня по 5 июля сахар подорожал на 0,1%, как и неделей ранее.

С начала года цены на сахар повысились на 2,7%, по сравнению с июнем 2020 года – на 43,8%.

Цены на подсолнечное масло, которые все еще регулируются соглашениями между Минпромторгом, Минсельхозом, поставщиками и ритейлерами (до 1 октября этого года) в июне повысились на 0,5%, с начала года – на 4,95%, по сравнению с июнем 2020 года – на 27,5%.

Ценовые соглашения между Минпромторгом, Минсельхозом, поставщиками и ритейлерами, которые фиксировали оптовые цены на уровне 36 рублей, розничные – 46 рублей за 1 кг, действовали с середины декабря до 1 июня. Аналогичные соглашения по ценам на подсолнечное масло (95 рублей за литр в опте, 110 рублей – в рознице) будут действовать до 1 октября этого года.

В июне в 23 регионах масло подорожало на 0,1-0,5%, в 16 – на 0,6-1%, в стольких же регионах – на 1,1-1,9%, в 8 – 2-7%. В 8 субъектах цены не изменились, еще в 8 – снизились на 0,1-0,9%, в 6 – на 1,0-2,6%.

За неделю с 29 июня по 5 июля цены на подсолнечное масло выросли на 0,09% против 0,05% неделей ранее.

Росстат также сообщил, что гречневая крупа в РФ в июне подорожала на 1,7%, причем в 16 регионах рост составил 2-2,9%, в 14 – 3-6,1%. В 6 субъектах цены снизились на 1-8,9%.

На минувшей неделе цены на гречку и на рис выросли на 0,2%. Пшено продолжает медленно дешеветь. За неделю цены снизились на 0,1%.