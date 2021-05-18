Заявки на акции ВТБ в рамках ABB по цене ниже 4,27 коп. за бумагу останутся неудовлетворенными

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Заявки на акции ВТБ в рамках продажи пакета банком "Траст" через процедуру ускоренного сбора заявок (ABB) по цене ниже 4,27 копейки за бумагу рискуют остаться неудовлетворенными, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом сделки.

Это соответствует дисконту в 9% к цене закрытия основных торгов на "Московской бирже" во вторник (4,696 коп.), после завершения которых была анонсирована сделка.

В рамках АВВ банк "Траст" продает 1,18 трлн акций (около 9,1% уставного капитала) ВТБ. Организаторы - Citi, J.P.Morgan и "ВТБ Капитал". Сам ВТБ не получит средств от этой сделки. На акции ВТБ, которые останутся у "Траста" после сделки, если таковые будут, распространяется lock up сроком на два месяца.

В течение часа после объявления о сделке книга заявок была покрыта, спрос превышал предложенный объем, говорил источник "Интерфакса".

Если сделка будет закрыта по цене, по которой отсекаются заявки, то "Траст" без учета комиссий получит около 50,4 млрд рублей. В конце прошлого года "Траст" выкупил 9% ВТБ у банка "Открытие" за 44,58 млрд рублей. НПФ "Открытие" продолжает владеть порядка 5,7% акций ВТБ.