Источник узнал о высоком спросе на пакет "Траста" в ВТБ

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Книга заявок в рамках сделки по продаже пакета банка "Траст" в ВТБ, которая проходит в формате ускоренного букбилдинга, покрыта, сообщил "Интерфаксу" источник на рынке со ссылкой на информацию организаторов АВВ.

Заявленный потенциальными инвесторами спрос превышает объем предложения, сообщили организаторы. Ценовой ориентир пока не объявлялся.

Сделка была официально запущена около часа назад. Банк "Траст" продает 1,18 трлн акций (около 9,1% уставного капитала) ВТБ. Организаторы - Citi, J.P.Morgan и "ВТБ Капитал".

Сам ВТБ не получит средств от этой сделки. Прайсинг пройдет в рублях. На акции ВТБ, которые останутся у "Траста" после сделки, если таковые будут, распространяется lock up сроком на два месяца.

Акции ВТБ в ходе основной сессии на "Московской бирже" во вторник подешевели на 2% (после снижения на 4,7% в понедельник), до 4,696 копейки, в начале вечерней сессии падение ускорилось до 3,4% (4,63 копейки). Исходя из текущей цены, без учета дисконта для SPO, пакет, выставленный на продажу "Трастом", стоит около 54,6 млрд рублей.

В конце прошлого года "Траст" выкупил 9% ВТБ у банка "Открытие" за 44,58 млрд рублей. Реализация акций была связана с необходимостью освобождения баланса банка от непрофильных активов в рамках его подготовки к продаже и рекомендована инвестиционными консультантами.

НПФ "Открытие" продолжает владеть порядка 5,7% акций ВТБ.