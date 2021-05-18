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Банк "Траст" продает 9,1% ВТБ в рамках ускоренного букбилдинга

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Банк "Траст" продает 1,18 трлн акций (около 9,1% уставного капитала) банка ВТБ в рамках процедуры ускоренного букбилдинга, сообщил Citi, который выступает организатором сделки наряду с J.P.Morgan и "ВТБ Капиталом".

Сам ВТБ не получит средств от этой сделки.

Прайсинг пройдет в рублях, говорится в сообщении, разосланном потенциальным инвесторам после объявления о сделке. На акции ВТБ, которые останутся у "Траста" после сделки, если таковые будут, распространяется lock up сроком на два месяца, отмечается в этом сообщении.

Акции ВТБ в ходе основной сессии на "Московской бирже" во вторник подешевели на 2% (после снижения котировок на 4,7% в понедельник), до 4,696 копейки, в начале вечерней сессии падение ускорилось до 3,4% (4,63 копейки). Исходя из текущей цены, без учета дисконта для SPO, пакет, выставленный на продажу "Трастом", стоит около 54,6 млрд рублей.

В конце прошлого года "Траст" выкупил 9% ВТБ у банка "Открытие" за 44,58 млрд рублей. Это было связано с необходимостью освобождения баланса "Открытия" от непрофильных активов в рамках его подготовки к продаже и рекомендовано инвестиционными консультантами. После этого глава ВТБ Андрей Костин сказал, что эти акции ВТБ могут быть проданы инвесторам весной 2021 года.

НПФ "Открытие" продолжает владеть порядка 5,7% акций ВТБ.

Банк России в декабре объявлял, что банк "Открытие" передаст "Трасту" 9% акций ВТБ, которыми владел напрямую.

Траст ВТБ Citi J.P.Morgan ВТБ Капитал Открытие Банк России

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