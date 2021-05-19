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Минсельхоз не ждет роста цен или дефицита сыров и мороженого из-за маркировки

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Минсельхоз сообщил, что не ожидает роста цен или дефицита сыров и мороженого после введения требований по обязательной маркировке. В ведомстве считают, что в стране достаточно запасов этих продуктов для удовлетворения спроса населения.

19 мая "Коммерсантъ" сообщил, что почти 40% российских производителей мороженого, включая Unilever и "Чистую линию", не успевают начать обязательную маркировку продукции с 1 июня из-за сложностей с поставкой и монтажом оборудования. По сведениям издания, проблемы с маркировкой обсуждались на совещании у замглавы Минсельхоза Оксаны Лут 18 мая.

Замгендиректора Союза мороженщиков России Наталья Уткина объяснила, что это первый такой опыт маркировки в мире, и ситуацию осложняет также очень широкий ассортимент продукции. По ее словам, предполагается использовать для изготовления и нанесения марок импортное оборудование, которое никак между собой не интегрировано, то есть в каждом случае приходится настраивать или перестраивать линии. Кроме того, первоначально большинство производителей мороженого рассчитывали, что коды будут наносить типографии, но те оказались не готовы к работе к 1 апреля, и компании срочно стали сами закупать оборудование для нанесения кодов и создали ажиотажный спрос, добавила Уткина.

В Минсельхозе сообщили, что нужно продолжить совместную работу предприятий отрасли, ЦРПТ (оператор системы маркировки) и Минпромторга в части решения технических вопросов при внедрении маркировки, работы типографий и поставок оборудования.

Ведомство также предложило изменить правила маркировки товаров, выпущенных до 1 июня. С учетом наличия запасов у предприятий эта мера позволит обеспечить плавный переход отрасли к новой системе и минимизировать возможные риски.

Маркировка молочной продукции в добровольном режиме началась с 20 января. Обязательная маркировка будет вводиться в несколько этапов. С 1 июня 2021 года вступят в силу требования по обязательной маркировке сыров и мороженого, с 1 сентября - молочной продукции со сроком годности более 40 суток, с 1 декабря - продукции со сроком годности 40 суток и менее. Эксперимент по маркировке молочной продукции проходил с 15 июля 2019 года по 31 декабря 2020 года.

О неготовности большинства типографий к маркировке молочной продукции замминистра сельского хозяйства Оксана Лут говорила в середине марта. В начале апреля глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев отмечал, что видит риски подорожания сельхозпродукции из-за затрат производителей на маркировку.

Минсельхоз Союз мороженщиков России Оксана Лут Наталья Уткина

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