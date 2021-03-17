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Минсельхоз отметил неготовность типографий к маркировке молочной продукции

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Введение маркировки молочной продукции может осложниться из-за неготовности большого числа типографий к нанесению кодов на упаковку, считают в Минсельхозе. Об этом замглавы ведомства Оксана Лут заявила в думском комитете по аграрным вопросам.

"Подавляющее число молочных предприятий в силу своего технологического цикла выбирают маркировку, которая будет наноситься в типографиях, - объяснила она. - Здесь наша основная работа с Минпромторгом, чтобы типографии были готовы к 1 июня производить упаковку с маркировкой. Сейчас это наша основная проблема, потому что у большого количества типографий либо нет оборудования, либо нет технологии нанесения, либо у предприятий нет понимания, как этот код считывать".

По ее словам, чиновники по сути точечно работают с каждым предприятиям.

Что же касается предприятий, которые решили приобрести и установить маркировочное оборудование у себя, то, как сообщила Лут, Минсельхоз предлагает компенсировать им часть затрат на эти цели.

"Мы очень надеемся, что правительство поддержит нам с капексами на приобретение оборудования, потому что оборудование дорогостоящее, и те предприятия, которые решили пойти технологически по пути его приобретения и установки, а не по пути маркировки в типографии, конечно, потратят много денег, это очевидно. Будем просить допсредства на субсидирование капзатрат по готовности к маркировке". - сказала она.

По словам Лут, обсуждается возможность предоставить перерабатывающим предприятиям льготные кредиты. Она уточнила, что пока право на льготные кредиты есть только у производителей молока, но не у переработчиков.

Как подчеркнул, в свою очередь, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, работа ведомства в этом направлении нацелена на то, чтобы сделать маркировку менее затратной для производителей, "и главное - пытаемся сделать так, чтобы эти решения не отразились на цене конечной продукции".

По оценке Национального союза производителей молока (Союзмолоко), затраты отрасли на маркировку составят 12 млрд рублей в год.

Маркировка молочной продукции в добровольном режиме началась с 20 января. Обязательная маркировка будет вводиться в несколько этапов. С 1 июня 2021 года вступят в силу требования по обязательной маркировке сыров и мороженого, с 1 сентября - молочной продукции со сроком годности более 40 суток, с 1 декабря - продукции со сроком годности 40 суток и менее. До введения обязательности маркировки ЦРПТ будет выдавать коды маркировки бесплатно.

Эксперимент по маркировке молочной продукции проходил с 15 июля 2019 года по 31 декабря 2020 года.

Оператором системы маркировки в России является ЦРПТ - это совместный проект USM Алишера Усманова ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%). В 2019 году правительство утвердило соглашение о ГЧП в маркировке и назначило частным партнером "Оператора-ЦРПТ". Соглашение с компанией было подписано на 15-летний срок. За это время ее инвестиции в проект составят 220 млрд рублей. Доходная часть финансовой модели ГЧП формируется за счет взимания платы за формирование кода маркировки и услугу прослеживания - 50 копеек за код (без учета НДС).

Минсельхоз Оксана Лут Дмитрий Патрушев Госдума Союзмолоко ЦРПТ Ростех Алишер Усманов Александр Галицкий

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