В Henkel предупредили, что маркировка дешевых товаров ударит по покупателям

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Цифровая маркировка относительно недорогих товаров приведет к удорожанию их себестоимости и отразится на потребителях, сказал "Интерфаксу" президент Henkel в России и генеральный менеджер подразделения Henkel Beauty Care в России и СНГ Сергей Быковских.

По его мнению, для некоторых категорий товаров - для продукции медицинского назначения, дорогостоящих товаров - введение маркировки оправданно для борьбы с контрафактом.

"Там, где речь идет о масс-маркете, о продукции, себестоимость которой относительно невелика, нужно понимать, что любые меры, связанные с нанесением дополнительной маркировки, приведут к удорожанию производственных процессов, - добавил Быковских. - В итоге любой рост себестоимости транслируется на конечного потребителя. Удорожание шубы, которая стоит десятки тысяч, а может быть, и сотни тысяч рублей, - это одно. Подорожание продукта, который потребитель покупает за 50-200 рублей, - это совершенно другая история".

Henkel производит косметику, бытовую химию и клеевые решения. В портфеле брендов компании - марки Persil, Bref, Pril, "Ласка", Schwarzkopf, Syoss, Fa, Ceresit, клей "Момент" и др. Пока продукция, которую выпускает компания, не подпадает под требования обязательной маркировки. Первым таким товаром могут стать санитайзеры (их компания начала выпускать в прошлом году на фоне пандемии) - сначала в рамках эксперимента на добровольных началах.

Минпромторг предлагал по просьбам бизнеса провести эксперимент по маркировке антисептиков и дезинфицирующих средств с 15 мая 2021 года по 31 августа 2022 года. Предполагается, что сроки введения обязательной маркировки по итогам эксперимента определит правительство.

Постановление правительства о старте эксперимента пока не утверждено.

Целью маркировки декларируется борьба с нелегальным оборотом.

В России вводить маркировку начали с меховых изделий. С 1 июля 2020 года действует обязательная маркировка сигарет и папирос, лекарственных средств и обуви. С 1 октября была введена маркировка духов и туалетной воды, фотоаппаратов и ламп-вспышек, с 1 ноября - шин и автопокрышек, с 1 января 2021 года - товаров легкой промышленности.

С 2021 года маркировка распространилась на продовольственные товары - первой такой категорией станут молочные продукты. Их обязательная маркировка вводится в несколько этапов: с 1 июня вступят в силу требования по обязательной маркировке сыров и мороженого, с 1 сентября - молочной продукции со сроком годности более 40 суток, с 1 декабря - продукции со сроком годности 40 суток и менее.

Кроме того, с 1 апреля 2020 года по 1 июня 2021 года проходит эксперимент по маркировке упакованной воды, с 1 апреля 2021 года по 31 августа 2022 года - эксперимент по маркировке пива. С 1 мая стартовал эксперимент по маркировке БАДов, он продлится до 31 августа следующего года.

Оператором системы маркировки в России является ЦРПТ - совместный проект USM Алишера Усманова ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%). Соглашение о ГЧП в маркировке было подписано с ЦРПТ в 2019 году на 15-летний срок. За это время инвестиции компании в проект составят 220 млрд рублей. Доходная часть финансовой модели ГЧП формируется за счет взимания платы за формирование кода маркировки и услугу прослеживания - 50 копеек за код (без учета НДС).