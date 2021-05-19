Рынок акций РФ снизился вслед за миром на инфляционных опасениях

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду снизился вместе с мировыми площадками и нефтью (Brent упала в район $66 за баррель) в ожидании выхода протоколов апрельского заседания Федрезерва США, которые могут дать намеки на возможное сокращение стимулирующих мер из-за нарастающей инфляции; выросли расписки "Ленты", бумаги "Газпрома" и "Сургутнефтегаза" на корпоративных новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3634,76 пункта (-1,4%), индекс РТС - 1552,91 пункта (-1,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 5,9%.

Доллар подрос до 73,75 рубля (+0,05 рубля).

Подешевели акции UC Rusal (-5,9%), ВТБ (-5%), "ЛУКОЙЛа" (-3,1%), АФК "Система" (-3%), "Газпром нефти" (-2,8%), Сбербанка (-2,7% и -1,3% "префы"), "Аэрофлота" (-2,6%), "Татнефти" (-2,6%), "НЛМК" (-2,5%), "Роснефти" (-2,3%), "РусГидро" (-1,8%), расписки TCS Group (-1,7%), бумаги "Яндекса" (-1,6%), Московской биржи (-1,5%), "Северстали" (-1,4%), "ММК" (-1,4%), "Норникеля" (-1,3%), "НОВАТЭКа" (-1,1%), "Магнита" (-1%), расписки Ozon (-1%), акции "АЛРОСА" (-0,8%), "Интер РАО" (-0,5%).

Давление на расписки Ozon оказали новости, что акционеры компании продают до 5,97 млн ADR компании (около 2,9%) на рынке по цене в диапазоне $49-50 за ADR, что соответствует дисконту к рыночным котировкам на закрытие вторника в размере 3,3-5,2%. Сумма сделки может составить от $292,5 млн до $298,5 млн без учета комиссий.

Подорожали ГДР "Ленты" (+2,1%), акции Polymetal (+1,2%), ПАО "Полюс" (+0,7%), "Газпрома" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,4% и +1,9% "префы"), "МТС" (+0,2%).

Планы "Ленты" по покупке Billa

ГДР "Ленты" выросли после известий, что ритейлер заключил соглашение о приобретении сети супермаркетов Billa Russia GmbH ("Билла Россия") за 215 млн евро. "Лента" планирует интегрировать 161 приобретенный супермаркет, логистическую инфраструктуру и сотрудников "Билла Россия". Как только магазины сети будут переведены под бренд "Лента", торговая марка "Билла Россия" прекратит свое существование, говорится в сообщении "Ленты". В результате сделки "Лента" станет вторым игроком по числу супермаркетов на российском рынке ритейла.

Поддержку акциям "Сургутнефтегаза" оказали новости о дивидендах, что позволило "префам" компании обновить максимум с 2015 года (максимум сделок по "префам" составил 46,775 рубля за штуку, что на 2,8% выше уровня вторника и является пиком с апреля 2015 года).

Совет директоров "Сургутнефтегаза" рекомендовал дивиденды за 2020 год в размере 6,72 руб. на привилегированную и 0,7 руб. на обыкновенную акцию. Рекомендации совета директоров по "префам" совпали с расчетами "Интерфакса", тогда как прогноз аналитиков был на уровне 6,85 руб. Дивиденды на обыкновенные акции ожидались экспертами на привычном показателе в 0,65 руб.

Годовое собрание акционеров "Сургутнефтегаза" назначено на 30 июня в заочной форме. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента - 5 июня. В качестве даты отсечки реестра акционеров для получения дивидендов рекомендовано установить 20 июля 2021 года.

Что касается "префов", что это достаточно "щедрые" дивиденды для "Сургутнефтегаза". Такой уровень дивидендов компания может выплатить в четвертый раз за последние годы. В предыдущий раз компания выплачивала относительно высокие дивиденды по итогам 2018 года - по 7,62 рубля на акцию (при прибыли в 828 млрд рублей), по итогам 2015 года - 6,92 рубля на акцию (при прибыли в 751,3 млрд рублей), а также за рекордный 2014 год - тогда выплаты составили 8,21 руб. на акцию на фоне чистой прибыли в 892 млрд рублей.

Новости о ситуации с "Северным потоком 2"

Спрос на акции "Газпрома" усилился накануне вечером после того, как американский портал Axios сообщил со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника, что Вашингтон пока что отложит введение санкций против компании Nord Stream 2 AG, ответственной за сооружение газопровода "Северный поток 2", и ее руководителя Матиаса Варнига. Согласно сообщению, Госдеп направит Конгрессу доклад по проблеме газопровода с перечислением структур, против которых есть основания для санкций; таковыми признаны Nord Stream 2 AG и лично Варниг. "Однако Госдеп сообщит об их исключении из санкционного списка, ссылаясь на то, что этого требуют национальные интересы США", - указал Axios.

Тем не менее, оптимизм был омрачен заявлением госсекретаря США Энтони Блинкена в телефонном разговоре с главой МИД ФРГ Хайко Маасом о том, что США намерены и впредь противостоять попыткам Москвы подорвать коллективную безопасность трансатлантического сообщества, в том числе посредством проекта "Северный поток 2".

Оценки аналитиков

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, накануне источники американского новостного портала сообщили, что администрация Байдена, скорее всего, не будет вводить санкции против компании, ответственной за сооружение газопровода "Северный поток 2". Это оказало ощутимую поддержку всем рублевым активам. Однако внешний рыночный негатив пока перевешивает улучшение геополитической обстановки.

Пессимизм глобальных инвесторов обусловлен возвращением опасений по поводу ускорения инфляции на фоне замедления восстановления экономики, что может перерасти в худшую экономическую тенденцию - стагфляцию (стагнация экономики на фоне высокой инфляции). В результате доходности гособлигаций США возобновили рост, отражая инфляционные страхи.

Кроме того, глава Минфина США Джанет Йеллен подтвердила намерение Белого дома в рамках амбициозного плана расходов на инфраструктуру повысить налоги на корпорации и наиболее высокооплачиваемых работников.

Давление на все сырьевые товары оказывает активный рост доллара, а также в целом ухудшение ситуации на мировых рынках. Инвесторы опасаются, что ускорение инфляции негативно скажется на темпах роста мировой экономики, снизив спрос на сырье, полагает Бабин.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, отечественные индексы в среду усилили снижение на фоне отката нефти и ухудшения ситуации на европейских рынках, где сохраняются негативные ожидания по инфляции и возможной реакции регуляторов на нее.

В российском секторе розничной торговли активизировались слияния и поглощения: накануне "Магнит" объявил о покупке "Дикси", в среду "Лента" объявила о покупке сети магазинов Billa, что сделает компанию вторым крупнейшим игроком в столичном регионе. Это заставляет иначе взглянуть на сделку "Магнита", который, вероятно, получил не самый сильный актив.

"Совкомфлот" (-1,1%) отчитался о чистом убытке по МСФО в I квартале в размере $1,67 млн, EBITDA упала на 46,1% (до $156 млн). Некоторое ухудшение показателей было связано со сложной ситуацией на спотовом рынке нефти и нефтепродуктов, что должно улучшиться в течение года на фоне восстановления спроса. "ФосАгро" (-2,4%) получило чистую прибыль по МСФО в I квартале в размере 18,344 млрд рублей по сравнению с 15,588 млрд рублей убытка годом ранее. "Русал" может отказаться от дивидендов за 2020 год - совет директоров рекомендовал их не выплачивать, что должны подтвердить акционеры на годовом собрании 24 июня.

Сохраняются опасения, что протокол заседания ФРС может показать рост обеспокоенности инфляции у некоторых представителей регулятора, что может стать основой для будущих изменений в денежной политике. Потребительская инфляция в Великобритании ускорилась в апреле до 1,5% при прогнозах роста на 1,4% с мартовских 0,7%. Однако на фоне выхода экономики Великобритании из коронавирусных ограничений можно было ждать более высокой инфляции. Цены производителей Великобритании ускорили рост до 3,9% в апреле при ожиданиях 3,5% после 2,3% в марте. Инфляция в еврозоне подтвердилась на уровне 1,6% в апреле, но базовый показатель цен был пересмотрен в сторону снижения до 0,7% при ожиданиях 0,8%.

По данным Petro-Logistics, в мае экспорт иранской нефти упал почти до нуля по сравнению с 703 тыс. б/с в предыдущий месяц. В основном данную динамику связывают с приостановкой закупок китайскими независимыми переработчиками. Кабинет министров Китая заявил о том, что планирует меры как на стороне спроса, так и предложения по балансировке необоснованного роста сырьевых цен. Власти планируют провести проверку практик создания резервных складских запасов, а также торговлю спот-поставками и поставочными фьючерсами. В итоге очередная неудачная попытка Brent закрепиться выше $70 за баррель привела к усилению технических сигналов на продажу.

Если протокол апрельского заседания ФРС сможет развеять тревожность по поводу инфляционных ожиданий, то индексы смогут отыграть потери. Однако любые сомнения по поводу переходного инфляционного периода способны усилить негатив, считает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Сургутнефтегаза" в середине недели поддержали новости о дивидендах, расписки "Ленты" выросли на фоне новостей о намерении купить супермаркеты Billa в России (сделка должна быть одобрена ФАС).

C технической точки зрения расписки "Ленты" (238,7 рубля) в среду на повышенных объемах поднимались до максимума с конца марта (250 руб.), но пока воздержались от штурма долгосрочного сопротивления 251 руб. При коррекции уровнями поддержки выступают отметки 240 руб. и 235,50 руб., а при закреплении выше 251 руб. можно рассчитывать на возвращение в район 270-280 руб.

Для индексов МосБиржи и РТС поддержками выступают уровни 3620 и 1530 пунктов, где проходят средние полосы Боллинджера дневных графиков. Пока что снижение носит коррекционный характер, но если индикаторы по итогам одной-двух сессий не удержат указанные уровни, тренд на рынке может сместиться в сторону "медвежьего". На мировых фондовых биржах в среду преобладали продажи, вызванные инфляционными опасениями и нестабильностью на рынке криптовалют и, как следствие, в высокотехнологичном секторе. Американские активы продолжают ощущать краткосрочную слабость, а нефтяные котировки также сделали заявку на более масштабную коррекцию - тревожный для российского рынка сигнал. Сдерживают продажи ряда акций на биржах РФ корпоративные истории и надежды на дальнейшее улучшение геополитического фона. Инфляционные опасения в мире в целом делают рисковые активы менее привлекательными. Ориентир по индексу МосБиржи на четверг - 3570-3670 пунктов, считает Кожухова.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, ситуация на рынках немного напряженная, нефть перешла в зону "медведей". Переговоры по поводу поставок нефти на мировой рынок продолжаются, а из-за вспышки COVID-19 в Азии (Индия, Вьетнам, Таиланд) есть опасения по поводу мирового спроса. Инвесторов также пугает ситуация с инфляцией. Представители ФРС указывают на готовность начать сокращать покупки активов не ранее начала 2022 года. Точку зрения председателя ФРС Пауэлла о том, что еще не время начинать говорить об ужесточении денежной политики, разделяют почти все члены Федрезерва, кроме президента ФРБ Далласа.

Если говорить о технических поддержках, то на июньском графике фьючерса на индекс РТС (RIM1) есть горизонтальная поддержка 153000 пунктов. "Медведи" ее уже пробивали, но это пробитие было ложным. Также поддержкой выступает повышательный тренд на 150000 пунктах, считает Верников.

По оценкам аналитиков банка "Санкт-Петербург", в среду рынки ожидают публикации протокола апрельского заседания ФРС - особое внимание будет обращено на мнения о перспективах сворачивания QE. Тем временем, глава Минфина США вновь поддержала планы по повышению налогов для финансирования инвестиционного пакета Джо Байдена. Джанет Йеллен считает, что повышение налогов вкупе с предлагаемыми инвестициями сможет увеличить число рабочих мест и даже повысить прибыльность корпораций в США. Пока инвестиционный пакет не находит поддержки не только республиканцев, но и ряда демократов, и проекту, вероятно, предстоит претерпеть значительные изменения.

Нефть марки Brent вновь не смогла задержаться на уровнях выше $70 за баррель и торгуется уже ниже $68 за баррель. Основной негатив на рынке связан с возможным снятием санкций с Ирана. Накануне вечером представитель РФ заявил, что переговоры продвигаются успешно и в среду можно ожидать "важных новостей" по поводу ядерной сделки. Снятие санкций с Ирана увеличит мировое предложение нефти, что негативно скажется на котировках, и рынок следит за новостным фоном. В то же время котировки поддерживают данные по нефтяным запасам от Американского института нефти (API).

Для "Газпрома" определенный позитив связан с сообщениями о том, что США снимут санкции с оператора "Северного потока 2", оставив ограничения против строительных судов. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президенты РФ и США встретятся в ближайшие недели, а в среду рынок следит за результатами встречи глав МИД двух стран в Исландии - очередные заявления Блинкена о стремлении к стабилизации отношений внушают надежды на продуктивный характер встречи, отмечают эксперты банка "Санкт-Петербург".

Индексы акций в США во вторник снизились на 0,6-0,9%. Министр финансов США Джанет Йеллен вновь заявила, что Белый дом намерен повысить налоги для корпораций и для обеспеченных американцев в рамках плана инфраструктурных расходов, сообщает CNBC.

В среду в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%; биржи Гонконга и Южной Кореи закрыты в связи с празднованием Дня рождения Будды), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 1,2-1,8%) и США (индекс S&P 500 снизился на 1,1% - к 4080 пунктам).

Цены на нефть

Нефть в среду упала на новостях о прогрессе в переговорах по иранской ядерной программе; цена Brent к 18:50 по Москве находилась на $2,9 ниже уровня суточной давности, когда в течение торгов цена поднималась выше $70 за баррель впервые с середины марта. Стоимость июльских фьючерсов на Brent вечером в среду составила $66,32 за баррель (-3,5% и -1,1% накануне), июньская цена WTI - $62,92 за баррель (-3,9% и -1,2% во вторник).

Во вторник постпред РФ при международных организациях в австрийской столице Михаил Ульянов заявил, что участники переговоров в Вене по возвращению США и Ирана к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской атомной программе достигли существенного прогресса и 19 мая ожидается важное объявление по этому вопросу.

Возвращение к СВПД может привести к наращиваю добычи нефти в Иране до примерно 3,9 млн баррелей в сутки (б/с) в следующем году, считают аналитики, на которых ссылается S&P Global Platts.

Иран уже начал увеличивать добычу. В апреле она выросла на 130 тыс. б/с по сравнению с мартом и достигла 2,43 млн б/с. Это максимальный уровень с мая 2019 года. Иранская нефть главным образом идет на экспорт в Китай.

По данным Минэнерго США, запасы нефти на прошлой неделе увеличились на 1,32 млн баррелей (ожидания варьировались от снижения на 2,9 млн до роста на 2 млн баррелей), запасы бензина снизились на 1,96 млн баррелей (ожидалось снижение на 0,7 млн или рост на 0,6 млн), резервы дистиллятов уменьшились на 2,32 млн баррелей (ожидалось сокращение на 0,2-1,17 млн).

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами отката выступили акции банка "Уралсиб" (-9%), "Квадры" (-6%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (-5%), "М.Видео" (-4,8%), банка "Кузнецкий" (-4,7%), En+ (-4,7%).

Подорожали бумаги ПАО "Ашинский металлургический завод" (+8,9%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (+3,4% и +6,7% "префы"), "Россети Сибирь" (+3,3%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (+1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 136,95 млрд рублей (из них 21,14 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 20,15 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 15,2 млрд рублей на акции банка ВТБ).