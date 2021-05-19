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"Лента" купит сеть супермаркетов Billa за 215 млн евро

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Ритейлер "Лента" сообщил, что заключил соглашение о покупке сети супермаркетов Billa Russia GmbH ("Билла Россия") за 215 млн евро. Сделка будет оплачена деньгами.

"Лента" планирует интегрировать 161 приобретенный супермаркет, логистическую инфраструктуру и сотрудников "Билла Россия". Как только магазины сети будут переведены под бренд "Лента", торговая марка "Билла Россия" прекратит свое существование, предупредил ритейлер.

В результате сделки "Лента" станет вторым игроком по числу супермаркетов на российском рынке ритейла.

Сделка также значительно ускорит экспансию "Ленты" в Москве за счет приобретения зрелых торговых точек, имеющих выгодное расположение и высокую плотность продаж. В результате сделки общая доля "Ленты" на рынке продуктового ритейла Москвы и Московской области составит приблизительно 3%.

18 мая стало известно, что ритейлер "Магнит" купит у Mercury Retail Group Limited 100% акций Dixy Holding Limited. Это холдинговая структура группы компаний, управляющих 2 612 магазинами "у дома" под брендом "Дикси" с выручкой 281,4 млрд рублей за 2020 год и 39 суперсторами "Мегамарт" с выручкой 17,4 млрд рублей.

"Магнит" - крупнейший в России ритейлер по количеству магазинов. Получив 2612 магазинов "Дикси", "Магнит" увеличит количество продовольственных магазинов до 18 259 обгонит Х5 по этому параметру, отмечает аналитическая компания InfoLine.

Лента Москва Билла Россия Billa Магнит Дикси X5 Retail Group X5 Group

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