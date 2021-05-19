"Лента" купит сеть супермаркетов Billa за 215 млн евро

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Ритейлер "Лента" сообщил, что заключил соглашение о покупке сети супермаркетов Billa Russia GmbH ("Билла Россия") за 215 млн евро. Сделка будет оплачена деньгами.

"Лента" планирует интегрировать 161 приобретенный супермаркет, логистическую инфраструктуру и сотрудников "Билла Россия". Как только магазины сети будут переведены под бренд "Лента", торговая марка "Билла Россия" прекратит свое существование, предупредил ритейлер.

В результате сделки "Лента" станет вторым игроком по числу супермаркетов на российском рынке ритейла.

Сделка также значительно ускорит экспансию "Ленты" в Москве за счет приобретения зрелых торговых точек, имеющих выгодное расположение и высокую плотность продаж. В результате сделки общая доля "Ленты" на рынке продуктового ритейла Москвы и Московской области составит приблизительно 3%.

18 мая стало известно, что ритейлер "Магнит" купит у Mercury Retail Group Limited 100% акций Dixy Holding Limited. Это холдинговая структура группы компаний, управляющих 2 612 магазинами "у дома" под брендом "Дикси" с выручкой 281,4 млрд рублей за 2020 год и 39 суперсторами "Мегамарт" с выручкой 17,4 млрд рублей.

"Магнит" - крупнейший в России ритейлер по количеству магазинов. Получив 2612 магазинов "Дикси", "Магнит" увеличит количество продовольственных магазинов до 18 259 обгонит Х5 по этому параметру, отмечает аналитическая компания InfoLine.