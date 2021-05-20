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Хуснуллин пообещал определить стоимость найма белорусских строителей

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьер Марат Хуснуллин договорился с заместителем премьер-министра Белоруссии Анатолием Сиваком в ближайшее время определить вопрос стоимости привлечения белорусских специалистов на российские стройки, сообщили в пресс-службе Хуснуллина.

На встрече в Москве Хуснуллин признал, что российским стройкам на хватает рабочих, особенно острым вопрос стал для строительства театрально-культурных центров во Владивостоке и Калининграде, космодрома "Восточный" и других крупных проектов.

"Анатолий Сивак в свою очередь подтвердил заинтересованность белорусской стороны в сотрудничестве в данном вопросе", - отметили в пресс-службе.

Чиновники также договорились проанализировать строительные нормы обеих стран и сблизить их, учитывая лучшие практики в вопросе технических норм.

В начале марта в Минстрое говорили о дефиците около 1,2 млн строителей. Чтобы решить проблему, министерство механизм ввоза мигрантов в условиях пандемии. Глава ведомства Ирек Файзуллин отмечал, что в России планируется открыть учебные центры по кадровой подготовке и переподготовке специалистов.

Хуснуллин ранее заявлял, что дефицит рабочей силы обусловлен, в том числе, закрытием границ и невозможностью привлечь иностранных рабочих.

В январе президент Владимир Путин поручил правительству до 1 марта рассмотреть вопрос упрощенного привлечения трудовых мигрантов, в том числе из стран СНГ, на российские стройки. В конце января Файзуллин сообщил, что Минстрой запустил механизм точечного ввоза мигрантов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в сентябре 2020 года предложил доверить строительство комсдрома Восточный белорусским строителям.

Белоруссия Минстрой Марта Хуснуллин Анатолий Сивак Москва космодром Восточный Александр Лукашенко коронавирус

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