Минстрой выступил против сокращения учебных программ для архитекторов

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Минстрой России договорился с Минобразования об отзыве и корректировке приказа о сокращении учебных программ для архитекторов, заявил глава ведомства Ирек Файзуллин.

"Минстрой России считает, что мы должны строительные вузы обязательно сохранять, и мы делаем это. Мы договорились, что снимем проект приказа, и он будет скорректирован", - заявил министр в пятницу на встрече с журналистами в Московском государственном строительном университете (МГСУ).

Ранее министерство науки и высшего образования предложило пойти в сторону укрупнения архитектурных специальностей. В частности, отменить три из четырех направлений подготовки архитекторов: градостроительство, реставрацию и дизайн архитектурной среды.

Файзуллин подчеркнул, что ведомства договорились между собой, и учебные программы строительных вузов и строительных факультетов будут согласовываться с Минстроем.

Напомним также, что в настоящее время продолжается работа над законопроектом об архитектурной деятельности, который, в числе прочего, будет регулировать статус и полномочия главных архитекторов. Как заявлял замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин, документ может быть представлен на обсуждение до конца текущего года.

Заместитель гендиректора ДОМ.РФ Денис Филиппов отмечал, что сейчас главный архитектор есть в 81 из 85 регионов РФ, но при этом только в 77 из 1 117 городов страны.