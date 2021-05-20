Рынок акций РФ завершил торги умеренным ростом вслед за США

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ после дневного снижения смог отыграть потери вместе с нефтью и на фоне коррекции на фондовых площадках Европы и США после недавнего провала из-за опасений сворачивания стимулирующих мер Федрезерва. Индексы МосБиржи и РТС смогли выйти в небольшой "плюс". При этом лидировали бумаги металлургов во главе с акциями "Мечела", подогретыми хорошим квартальным отчетом.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3636,16 пункта (+0,04%, минимум сессии - 3603,4 пункта), индекс РТС - 1558,72 пункта (+0,4%); динамика цен blue chips на "Мосбирже" оказалась смешанной в пределах 3,8%.

Доллар подешевел до 73,49 рубля (-0,3 рубля).

Госдеп США в среду проинформировал Конгресс США, что администрация Белого дома решила не вводить пакет новых санкций против проекта газопровода "Северный поток 2". Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. В сообщении отмечается, что решение касается компании-оператора "Северного потока 2" – Nord Stream 2 AG.

Тем не менее, глава Госдепа США Энтони Блинкен вновь заявил, что администрация США будет продолжать препятствовать реализации проекта "Северный поток 2", "способного поставить под удар энергетическую безопасность Европы, безопасность Украины, восточного "фланга" НАТО и стран ЕС". Администрация США в рамках противодействия проекту "Северный поток 2" решила ввести санкции против четырех российских структур и четырех судов, следует из копии доклада Госдепа Конгрессу, оказавшейся в распоряжении американских СМИ.

Госсекретарь США Блинкен также заявил, что встреча президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена может состояться в ближайшие недели.

Подорожали акции "Мечела" (+10,4% и +13,5% "префы"), "ММК" (+3,8%), "Северстали" (+3,1%), ВТБ (+2,9%), "НЛМК" (+2,3%), расписки TCS Group (+2,3%), Ozon (+2,2%), бумаги UC Rusal (+2,1%), "Аэрофлота" (+1,1%), Polymetal (+0,9%), АФК "Система" (+0,8%), "Норникеля" (+0,7%), "Яндекса" (+0,4%), Сбербанка (+0,2% и +0,1% "префы"), "АЛРОСА" (+0,1%), "Газпрома" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%).

EBITDA группы "Мечел" в I квартале выросла на 39% к аналогичному периоду 2020 года (до 18,2 млрд рублей), сообщила компания. Прибыль, приходящаяся на акционеров "Мечела", составила 7,9 млрд рублей по сравнению с убытком в размере 36,9 млрд рублей годом ранее.

Подешевели акции "Роснефти" (-2%), "ЛУКОЙЛа" (-1,8%), "Сургутнефтегаза" (-1,7% и -0,8% "префы"), "Татнефти" (-1,5%), "Интер РАО" (-0,9%), "НОВАТЭКа" (-0,8%), "Магнита" (-0,6%), ПАО "Полюс" (-0,6%), "МТС" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,2%).

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, инфляционные опасения ухудшили аппетит к риску на глобальных рынках и оказали локальное давление на цены российских акций. Ускорение инфляции подогревает ожидания, что Федрезерв США начнет сворачивать программы покупки облигаций и в дальнейшем перейдет к повышению процентных ставок. Хотя представители ФРС утверждают, что экономика пока восстанавливается и нуждается в стимулирующих мерах, некоторые руководители центрального банка на текущей неделе заявляли о готовности при необходимости внести изменения в денежно-кредитную политику.

На этом фоне на рынке акций РФ сохранялись коррекционные настроения, но продажи не носили агрессивного характера. Однако если индексы МосБиржи и РТС по итогам одной-двух сессий не удержат уровни поддержки 3620 и 1530 пунктов, то тренд на рынке может сместиться в сторону "медвежьего", считает Абелев.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин также отмечает, что большую часть дня российские индексы снижались из-за ухудшения ситуации на мировых рынках. Беспокойство у инвесторов вызвало желание некоторых представителей ФРС начать обсуждение будущего сворачивания масштабной программы скупки регулятором долговых активов (QE), что было отражено в опубликованных протоколах апрельского заседания ФРС. При этом данное мнение было высказано еще до резкого роста инфляции в США, удивившего на прошлой неделе многих, в том числе некоторых монетарных чиновников.

Однако к вечеру четверга мировые рынки перешли к поступательному росту, нефть также существенно скорректировалась на фоне неплохой статистики по рынку труда США, превысившей ожидания (еженедельные данные по количеству обращений за пособием по безработице в США).

Комментарии аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, нефть Brent опускалась к $65 за баррель на ожиданиях снятия экспортных ограничений с Ирана в свете переговоров страны с США и Евросоюзом по ядерной сделке. Источники внутри процесса утверждают, что стороны достигли существенного прогресса и это может привести к снятию текущих ограничений. Однако аналитики пока не видят угрозы перенасыщения рынка. В UBS AG полагают, что глобальные запасы нефти упадут до уровня перед пандемией к середине года, а во II полугодии Brent достигнет $75 за баррель.

Qiwi (+1,9% АДР, до 815,5 рубля) сообщила, что общая чистая выручка в I квартале упала на 18% (до 5,161 млрд рублей), а скорректированная чистая прибыль увеличилась на 18% (до 2,61 млрд рублей). Совет директоров Qiwi утвердил промежуточные дивиденды в размере $0,22 на акцию.

Рубль проигнорировал падение нефти за счет перспектив саммита РФ и США, который сокращает внешнеполитические риски. Главы внешнеполитических ведомств России и США провели встречу в Рейкьявике – СМИ отметили достаточно позитивный настрой обеих сторон, что должно стать основой для формирования повестки саммита. В качестве первого примера положительной динамики отметим отказ США от санкций против Nord Stream 2 и ее исполнительного директора.

Американский рынок продолжает проявлять неуверенность на фоне роста инфляционных ожиданий и беспокойств, что ФРС может начать задумываться о сокращении стимулов в ближайшем будущем. Кроме того, рынок незначительно отступил от своих рекордных значений, и акции все еще остаются весьма дорогими. Отсутствие нормальной коррекции в течение длительного времени демотивирует инвесторов на новые покупки, считает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, обстановка на рынке РФ стабилизируется благодаря смягчению санкционного тона США. Бумаги металлургов поддержали новости о предложении Счетной палаты РФ ввести вычет по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для горно-металлургических компаний, инвестирующих в геологоразведку.

В США индексы растут во главе с высокотехнологичным сектором - рынок корректируется после слабости предыдущих дней, чему помогло снижение индекса производственной активности ФРБ Филадельфии в мае с 50,2 до 31,5 пункта (ожидалось 43 пункта). Статистика напомнила о преждевременности опасений в отношении сворачивания мер стимулирования, но все же говорить о возобновлении краткосрочного роста на рынках пока рано. Позитивный сигнал поступит при закреплении индекса S&P 500 выше 4170 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика).

Нефть к вечеру также отыграла большую часть дневных потерь, Brent отступила от поддержки $65 за баррель, где проходит нижняя полоса Боллинджера дневного графика. Покупателей тревожили новости о готовности западных стран снять санкции с Ирана, что впоследствии может привести к увеличению мирового предложения нефти на 1-1,5 млн б/с. Так или иначе исламская республика, вероятно, будет наращивать экспорт нефти постепенно. Ближайшие сопротивления для нефтяных цен расположены у $67,5 за баррель.

Индексы МосБиржи и РТС к завершению сессии отыграли утерянные в течение дня позиции и отступили от поддержек 3625 и 1530 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Таким образом, смещение краткосрочного тренда на рынке в сторону "медвежьего" не подтверждается, но важным будет также то, как завершится неделя. Обстановка в целом стабилизируется смягчением тона США в отношении "Северного потока 2" и ожиданиями встречи высокопоставленных представителей США и России, а в июне - самих президентов двух стран. Ориентир по индексу МосБиржи на пятницу - 3590-3700 пунктов, считает Кожухова.

В США в среду индексы рынка акций просели на 0,03-0,5%, завершив в "минусе" третью сессию подряд. Протокол апрельского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), обнародованный ближе к закрытию рынка, показал, что некоторые из руководителей Федрезерва отмечали необходимость обсуждения возможности сокращения стимулов в случае дальнейшего улучшения ситуации в американской экономике.

В четверг в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский индекс Hang Seng потерял 0,5%), растут Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX прибавляют 1-1,7%) и США (индекс S&P 500 прибавил 1,3% и превысил 4167 пунктов).

Народный банк Китая (НБК) сохранил неизменной базовую процентную ставку по кредитам (loan prime rate, LPR) по итогам тринадцатого месяца подряд на фоне продолжающегося восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Годовая LPR осталась на уровне 3,85% годовых. В последний раз эта ставка была снижена в апреле 2020 года.

В США число первичных заявок на пособие по безработице сократилось на прошлой неделе на 34 тыс. - до 444 тыс., что является минимумом с начала пандемии COVID-19. Аналитики в среднем ожидали сокращения числа заявок до 450 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, свидетельствуют данные Trading Economics.

На нефтяном рынке цены вечером отыгрывают потери; цена Brent к 18:50 по Москве находилась вблизи уровня суточной давности. Стоимость июльских фьючерсов на Brent составила $66,3 за баррель (-0,5% и -3% накануне), июньская цена WTI - $63,06 за баррель (-0,5% и -3,3% в среду).

Давление на нефть оказало ухудшение ситуации с COVID-19 в некоторых районах Азии и рост слухов о возрождении ядерной сделки с Ираном.

Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 14 мая, выросли на 1,32 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов на 2,9 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" выросли акции ПАО "Группа компаний ПИК" (+4,7%), "М.Видео" (+3,7%), ПАО "Россети Юг" (+3,5%), "ФосАгро" (+3,3%), банка "Санкт-Петербург" (+3,3%), "Распадской" (+3,2%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (+3,2%), ПАО "Русолово" (+2,9%).

ПАО "Россети Юг" в первом квартале 2021 года получило чистую прибыль по МСФО в размере 691,785 млн рублей, что в 10,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в финансовой отчетности компании.

Подешевели акции банка "Приморье" (-19,5%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (-9,3%), банка "Кузнецкий" (-5,1%), ГДР Fix Price (-3,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 93,25 млрд рублей (из них 16,73 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 11,19 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 7,35 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").