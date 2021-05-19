Bloomberg узнал, что США отказались от санкций против Nord Stream 2 AG

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Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока 2" - Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига, сообщает в среду агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Выступая перед Конгрессом 19 мая, представитель Госдепа США заявил, что Nord Stream 2 AG вовлечен в деятельность, которая согласно законодательству США, должна быть наказуема с помощью санкций. Но администрация Байдена решила отказаться от этих санкций из соображений национальной безопасности, отмечает агентство.

В сообщении не указывается, есть ли в отчете конгресса другие предложения по возможным санкциям против "Северного потока 2".

Накануне, 18 мая, издание Axios со ссылкой на два информированных источника написало, что администрация США отложит введение санкций против Nord Stream 2 AG и Варнига.

Источники также сообщили, что в администрации Байдена определили: единственный возможный способ остановить проект, который завершен на 95% - это ввести санкции против конечных потребителей газа в ФРГ. Однако администрация Байдена не желает подрывать отношения с Германией из-за "Северного потока 2".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ранее в среду журналистам, что у Кремля нет никаких официальных подтверждений об отсрочке санкций против Nord Stream 2 AG.

В соответствии с действующими законами администрация США в мае 2021 года должна представить Конгрессу очередной отчет о мерах против "Северного потока 2". Эти отчеты следует направлять в конгресс каждые три месяца.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода.