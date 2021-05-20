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США введут санкции против ряда компаний и судов из-за "Северного потока 2"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Администрация США решила ввести санкции против еще восьми структур, имеющих отношение к проекту "Северный поток 2", сообщила сенатор-демократ Джин Шахин.

"Я воодушевлена тем, что госдеп введет санкции против восьми дополнительных структур. При этом разочарована тем, что администрация не введет санкций против Nord Stream 2 AG. Завершение строительства этого газопровода - угроза США в сфере безопасности", - приводят ее слова американские СМИ.

В сообщениях СМИ отмечается, что санкции касаются четырех компаний и четырех судов. На компанию-оператора газопровода Nord Stream 2 AG санкции, как сообщалось, не распространяются.

Из копии доклада Госдепа Конгрессу, оказавшейся в распоряжении американских СМИ, следует, что под санкции могут попасть компании "Коксохимтранс" и "Мортранссервис", учреждение "Морская спасательная служба" и "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд". Также санкции грозят четырем судам: "Юрий Топчев", "Владислав Стрижов", "Балтийский исследователь" и "Академик Черский".

Накануне издание Axios также сообщило со ссылкой на источники, что американская администрация решила не вводить санкции против Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига. По словам источников, администрация Байдена пришла к выводу, что помешать строительству газопровода, завершенному на 95%, можно только санкциями против конечных потребителей в Германии. Вашингтон решил не портить отношения с Берлином.

Проект "Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода.

США Россия Северный поток 2 Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг

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