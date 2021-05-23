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Трубоукладчик "Фортуна" возобновил строительство "Северного потока 2"

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Российский трубоукладчик "Фортуна" после датской исключительной экономической зоны без остановки продолжает строительство "Северного потока 2" в германских водах, свидетельствуют данные систем глобального позиционирования морских судов.

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) выпустило уведомление о том, что с 22 мая по 30 июня в районе острова Рюген и отмели Адлергрунд будут вестись работы по укладке газопровода.

"Все работы проводятся в соответствии с полученными разрешениями", - напомнили в пресс-службе компании Nord Stream 2 AG.

"Фортуна" начала работы по укладке одной из недостроенных ниток "Северного потока 2" в феврале. В апреле еще одно российское трубоукладочное судно - "Академик Черский" начало достройку второй нитки магистрали.

По состоянию на 31 марта готовность "Северного потока 2" составила 95%. 17 мая генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе сообщил, что на сегодняшний день осталось построить еще 80 км газопровода.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.

Фортуна Северный поток 2 Nord Stream 2

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