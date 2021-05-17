Берлин разрешил продолжить строительство "Северного потока 2" в водах ФРГ

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Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) разрешило немедленно продолжить строительство газопровода "Северный поток 2" в германской исключительной экономической зоне, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Приостановку разрешения на строительство, выданного до конца мая, вызвали иски природоохранных организаций, сейчас это разрешение не действует до окончания судебного разбирательства.

Ведомство рассмотрело имеющиеся документы и запрос компании-застройщика и приняло решение воспользоваться поправкой BSH от 14 января 2021 года, которая разрешает строительство с применением корабля-трубоукладчика с якорным позиционированием, речь идет об отрезке в 2 километра.

Как пояснили "Интерфаксу" в ведомстве, с конца мая будет действовать другое разрешение на строительство, которое пока никто не оспаривал.

Ранее в понедельник генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе заявил журналистам, что "Северный поток 2" будет завершен, на сегодняшний день осталось построить еще 80 км газопровода.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода.

Власти Германии ранее неоднократно говорили, что считают нужным достроить "Северный поток 2". Этот проект в Берлине считают экономическим.