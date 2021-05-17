Генконсул Германии сообщил, что осталось достроить 80 км Nord Stream 2

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Газопровод "Северный поток 2" будет построен, на сегодняшний день осталось построить еще 80 км, сообщил генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе.

"Более детальной информацией я, к сожалению, не располагаю. Мы исходим из того, что газопровод будет построен", - сказал Крузе журналистам в Екатеринбурге.

Он подчеркнул, что для Германии это, прежде всего, проект, который диверсифицирует энергетику.

"Консорциум инвесторов принимает решение о реализации проекта ("Северный поток 2" - ИФ). И важно понимать, что все согласования проходят с точки зрения европейского права. (. . .) Поэтому с точки зрения федерального правительства Германии мы, конечно, поддерживаем данный проект, видим, что этот проект разумный", - сказал консул.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода.

Власти Германии ранее неоднократно говорили, что считают нужным достроить "Северный поток 2". Этот проект в Берлине считают экономическим. При этом в кабмине выделяют один политический аспект - здесь настаивают на том, чтобы после запуска трубопровода Украина сохранила роль транзитера.

Германия сейчас отказывается от угольной и атомной энергетики. Для того, чтобы безболезненно для промышленности осуществить переход на возобновляемые источники энергии, стране нужно больше газа.

По состоянию на 31 марта готовность "Северного потока 2" составила 95%, оставалось уложить около 121 км. Россия надеется, что работы по строительству и наладке "Северного потока 2" будут закончены до конца лета, отмечал ранее глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.