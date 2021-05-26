Сбербанк получил в залог 100% "Арктик СПГ 2"

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Все пять участников капитала проекта ООО "Арктик СПГ 2" (как российские, так и иностранные) заложили свои доли в проектной компании Сбербанку, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Договор залога заключен в отношении всех пяти долей 18 мая.

Проект "Арктик СПГ 2" стоимостью $21,3 млрд предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая на основаниях гравитационного типа.

"НОВАТЭКу" принадлежит 60% в проекте, Total, китайские CNPC и CNOOC, а также Japan Arctic LNG B.V. (консорциум Mitsui & Co и Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам JOGMEC) владеют по 10%.

Проект планирует привлечь $11 млрд. Как ожидается, финансирование будет обеспечено по трети со стороны Китая, Японии вместе с Европой и Россией. Зарубежное финансирование будет и от банков, и от экспортно-кредитных агентств. Синдикат российских банков (ВЭБ.РФ, Сбербанк, Газпромбанк, Bank GPB International S.A., банк "Открытие") предоставит 3,11 млрд евро сроком на 15 лет: Сбербанк 2 млрд евро, группа Газпромбанка (ГПБ и Bank GPB International S.A.) - 400 млн евро.