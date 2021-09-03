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Сбербанк и ГПБ готовы увеличить финансирование проекта "Арктик СПГ 2"

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Газпромбанк (ГПБ) готов увеличить финансирование проекта "Арктик СПГ 2" и уже договорился об этом с ПАО "НОВАТЭК", сообщил "Интерфаксу" представитель банка. Размер дополнительного финансирования будет объявлен после завершения всех формальностей.

Сбербанк тоже планирует увеличить финансирование "Арктик СПГ 2" и обсудил это с "НОВАТЭКом", сообщил позднее в кулуарах ВЭФ-2021 президент - председатель правления этой кредитной организации Герман Греф.

В апреле 2021 года консорциум коммерческих банков в составе ВЭБ.РФ, Сбербанка, Газпромбанка, его структуры - Bank GPB International S.A. и банка "Открытие" подписали с "Арктик СПГ 2" соглашение о предоставлении синдицированного долгового финансирования. Банки планировали выделить на финансирование проекта 3,11 млрд евро сроком на 15 лет. При этом основную часть средств в рамках синдиката предоставляет Сбербанк - 2 млрд евро, группа Газпромбанка - 400 млн евро, ВЭБ.РФ и "Открытие" сумму кредитов не назвали.

Ранее в пятницу глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон заявил, что компания не видит поддержки правительств европейских государств, чьи компании участвуют в проекте "Арктик СПГ 2". По его словам, европейские "партнеры есть, а поддержки от правительств этих партнеров мы не видим". Обычно зарубежные государства дают гарантии для поставок оборудования своей страны через экспортно-кредитные агентства.

"У нас нет проблем с финансированием, я был вынужден извиняться перед некоторыми банками, хотели одни лимиты, но мы лимиты резали. Хотели, чтобы участвовали все. А во Франции экспортно-кредитные агентства рассматривают", - сказал он.

Комментируя возможность привлечения средств у других банков вместо европейских, Михельсон заявил: "У нас открыты кредитные линии на треть финансирования от российских банков. Без вопросов мы его можем увеличить с одной трети до 60%". По его словам, предоставить оставшуюся часть финансирования проекта могут также китайские и японские банки.

Он подчеркнул, что "НОВАТЭК" планирует завершить получение финансирования "в этом году однозначно".

Общий объем внешнего финансирования для проекта "Арктик СПГ 2" стоимостью $21,3 млрд планируется в размере около 9,2 млрд евро. Планировалось, что по 30% будет обеспечено со стороны финансовых институтов России, Китая, Японии и Европы.

В 2014 году "НОВАТЭК" попал под санкции Вашингтона, после чего экспортно-импортное агентство Ex-Im Bank США отказалось давать гарантию под американское оборудование на первый СПГ-проект "НОВАТЭКа" - "Ямал СПГ" (построен по технологии Штатов).

"Ямал СПГ" стоимостью $27 млрд также не смог привлечь финансирование в долларах, а взял в евро, юанях и рублях. Основную часть внешнего финансирования (кроме средств акционеров) предоставили китайские банки - $12 млрд в евро и юанях.

Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая на основаниях гравитационного типа. Строится по технологии германской Linde.

"НОВАТЭКу" принадлежит 60% в проекте, Total, китайские CNPC и CNOOC, а также Japan Arctic LNG B.V. (консорциум Mitsui & Co и Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам JOGMEC) владеют по 10%. Первую очередь предполагается запустить в 2023 году, вторую - в 2024 году, третью - в 2026 году (возможно в 2025 году).

VI Восточный экономический форум

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НОВАТЭК Арктик СПГ 2 Леонид Михельсон Газпромбанк Сбербанк ЕС ВЭФ-2021

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