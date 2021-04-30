Чистая прибыль Amazon за год пандемии превысила ее суммарный объем в 2017-2019 гг.

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc. за двенадцать месяцев, завершившихся 31 марта, получил чистую прибыль в размере $26,9 млрд.

Это выше совокупного показателя за три полных года до начала пандемии коронавирусной инфекции (2017-2019 гг.), который составляет $24,7 млрд, сообщает MarketWatch. Причем эти годы были наиболее прибыльными в истории компании.

В первом квартале текущего года чистая прибыль Amazon выросла до $8,107 млрд, или $15,79 в расчете на акцию, по сравнению с $2,535 млрд, или $5,01 на акцию, за аналогичный период прошлого года, сообщается в пресс-релизе компании.

Выручка увеличилась на 44% и достигла $108,518 млрд против $75,452 млрд годом ранее. Без учета изменения курсов обмена валют она поднялась на 41%.

Таким образом, выручка компании превысила отметку в $100 млрд по итогам второго квартала подряд. Ожидается, что в этом квартале она также останется выше данного уровня.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль компании на уровне $9,54 на акцию при выручке в $104,51 млрд.

Операционная прибыль увеличилась в первом квартале до $8,865 млрд по сравнению с $3,989 млрд за тот же период годом ранее.

Продажи в Северной Америке подскочили на 40% и достигли $64,366 млрд, за рубежом - на 60%, до $30,649 млрд. Выручка облачного сервиса Amazon Web Services (AWS) поднялась на 32%, составив $13,503 млрд.

Аналитики в среднем оценивали североамериканские продажи в $63,12 млрд, международные - в $28,14 млрд, выручку AWS - в $13,06 млрд.

Amazon прогнозирует, что во втором квартале выручка будет находиться в диапазоне от $110 млрд до $116 млрд (рост на 24-30% в годовом выражении). Операционная прибыль ожидается на уровне $4,5-8 млрд по сравнению с $5,8 млрд в январе-марте прошлого года, сообщается в отчетности.

Аналитики предполагают, что выручка составит $108,5 млрд.

Котировки акций компании выросли на электронных торгах в четверг после публикации отчетности. Рыночная стоимость Amazon за последний год увеличилась на 47% и составляет сейчас $1,74 трлн, фондовый индекс Standard & Poor's 500 за этот период прибавил 42%.