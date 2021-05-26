Киев пообещал бороться против Nord Stream 2, пока его не достроят

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Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Украина будет бороться за защиту своих интересов, пока строительство газопровода "Северный поток 2" не завершено на 100%, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Ничто не проиграно, пока игра не завершилась. Безусловно, теперь у строителей "Северного потока 2" есть намного больше шансов достроить этот проект. Но мое правило в жизни - всегда бороться до конца за национальные интересы Украины. И до тех пор, пока газ не потек по Nord Stream 2, мы будем бороться за защиту наших интересов", - сказал Кулеба на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.

Как сообщалось со ссылкой на Bloomberg, президент США Джо Байден выразил уверенность, что строительство газопровода "Северный поток 2" продолжится, несмотря на уже действующие американские санкции. Байден заявил журналистам, что реализация проекта, по его мнению, продолжится, "потому что он и так почти полностью завершен".

Кроме того, как отмечается в сообщении, по словам президента США, дальнейшие санкции против "Северного потока 2" были бы "непродуктивны" для отношений США с Европой.

По состоянию на 31 марта готовность "Северного потока 2" составила 95%. 17 мая генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе сообщил, что на сегодняшний день осталось построить еще 80 км газопровода.