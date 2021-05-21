Глава МИД Украины счел завершение "Северного потока 2" поражением США

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба Фото: АР/ТАСС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Реализация проекта газопровода "Северный поток 2" станет поражением дипломатии США, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В интервью "Радио НВ" он сказал, что официальная позиция США остается неизменной и они считают "Северный поток 2" "плохим и ненужным проектом".

"И они пытаются, как они утверждают, остановить этот проект, просто менее конфликтным способом. Возможно, я чего-то не знаю, мы все чего-то не знаем, и американская дипломатия сможет более гибким способом помешать реализации проекта, но если этот проект таки будет реализован, то тогда, выходит, это будет поражение американской дипломатии", - считает Кулеба.

Он продолжил, что "Северный поток 2" - это угроза и вызов не только Украине, но Центральной Европе и энергетической безопасности и энергетическому балансу в Европе в целом.

Министр полагает, что решение Белого дома не вводить новые санкции против проекта "Северный поток 2" сигнализирует о важности отношений США с Германией.

Ранее администрация президента США Джо Байдена решила, что откажется от санкций против проекта.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее заявила, что остановить строительство газопровода, когда он уже завершен на 95%, представляется практически невозможным. При этом глава Госдепартамента Энтони Блинкен отметил, что администрация США будет продолжать препятствовать реализации проекта "Северный поток 2".