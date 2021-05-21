Поиск
AНачало в 16:15Россия РоссияЧехия ЧехияонлайнBНачало в 16:15Германия ГерманияИталия Италия

Глава МИД Украины счел завершение "Северного потока 2" поражением США

Глава МИД Украины счел завершение "Северного потока 2" поражением США
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Фото: АР/ТАСС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Реализация проекта газопровода "Северный поток 2" станет поражением дипломатии США, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В интервью "Радио НВ" он сказал, что официальная позиция США остается неизменной и они считают "Северный поток 2" "плохим и ненужным проектом".

В миреГенконсул Германии сообщил, что осталось достроить 80 км Nord Stream 2Читать подробнее

"И они пытаются, как они утверждают, остановить этот проект, просто менее конфликтным способом. Возможно, я чего-то не знаю, мы все чего-то не знаем, и американская дипломатия сможет более гибким способом помешать реализации проекта, но если этот проект таки будет реализован, то тогда, выходит, это будет поражение американской дипломатии", - считает Кулеба.

В миреВ Сенате США захотели восстановить санкции против "Северного потока 2"В Сенате США захотели восстановить санкции против "Северного потока 2"Читать подробнее

Он продолжил, что "Северный поток 2" - это угроза и вызов не только Украине, но Центральной Европе и энергетической безопасности и энергетическому балансу в Европе в целом.

Министр полагает, что решение Белого дома не вводить новые санкции против проекта "Северный поток 2" сигнализирует о важности отношений США с Германией.

Ранее администрация президента США Джо Байдена решила, что откажется от санкций против проекта.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее заявила, что остановить строительство газопровода, когда он уже завершен на 95%, представляется практически невозможным. При этом глава Госдепартамента Энтони Блинкен отметил, что администрация США будет продолжать препятствовать реализации проекта "Северный поток 2".

США Украина Дмитрий Кулеба Северный поток 2

Новости по теме

Новости

Нетаньяху заявил, что доволен итогами операции против сектора Газа

Медведчук отверг подозрения в передаче информации спецслужбам РФ

Илон Маск заявил, что Tesla "близка" к присутствию в России

Илон Маск заявил, что Tesla "близка" к присутствию в России
Крушение украинского самолета в Иране

В Канаде признали терактом уничтожение украинского Boeing в Иране

В Канаде признали терактом уничтожение украинского Boeing в Иране
Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 165 млн

Что случилось этой ночью: пятница, 21 мая

Фондовый рынок США в четверг вырос на данных по рынку труда

Фондовый рынок США в четверг вырос на данных по рынку труда

В Сенате США захотели восстановить санкции против "Северного потока 2"

В Сенате США захотели восстановить санкции против "Северного потока 2"

Режим прекращения огня между Израилем и сектором Газа вступил в силу

SpaceX выиграла контракт на отправку груза НАСА на Луну в 2023 году

SpaceX выиграла контракт на отправку груза НАСА на Луну в 2023 году
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');