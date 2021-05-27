Роскомнадзор не будет замедлять Google и Facebook в ближайшее время

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Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Роскомнадзор пока не рассматривает необходимость замедления в России работы Google и Facebook по аналогии с Twitter за неудаление запрещенного в РФ контента, так как считает достаточным привлечение их к административной ответственности, заявил глава ведомства Андрей Липов журналистам.

"Во всем должен быть баланс. Если угрозы, которые будут исходить от той или иной соцсети будут превышать пользу от этой соцсети, значит, к ним будут применяться меры более радикальные. На сегодняшний день мы считаем, что пока штрафов достаточно", - сказал Липов, отвечая на вопрос, при каких условиях может наступить замедление трафика Google и Facebook, которые ранее были неоднократно оштрафованы за неудаление запрещенного контента.

Он добавил, что ведомство соотносит объем вреда с объемом пользы, которые производит тот или иной сервис.

По словам главы РКН, в ситуации с Twitter необходимы были жесткие меры, так как большая доля контента, который надо удалить, была связан с детьми. "Есть вещи непримиримые, с которыми крайне сложно согласиться, когда (есть) несколько тысяч ссылок на информацию, запрещенную в силу своей природы, как это было с "Твиттером", - связанную с детьми. Поэтому к "Твиттеру" были применены такие резкие меры по замедлению. Не блокировке, а замедлению", - сказал Липов.

Он отметил, что штрафы являются действенной мерой воздействия на иностранные компании, в частности, соцсети, так как они связаны и с работой конкретных менеджеров, отвечающих за модерирование контента.

"И это работает. Не скрою, что и в отношении даже наших компаний это (штрафные санкции-ИФ) стало более эффективно (работать), они тоже не всегда вовремя и все убирают. Там с администраторов, отвечающих за модерацию, стало руководство спрашивать: "А почему нас штрафуют?". Раньше они могли всегда прикрыться, что единственный способ - это блокировка, а их никто никогда не заблокирует", - добавил Липов.

Расширение палитры возможных мер воздействия на интернет-сервисы сделали работу надзорного ведомства более эффективной, сказал Липов, напомнив, что в настоящее время в Госдуме рассматривается так называемый закон "о приземлении", обязывающих интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей, отрывать свои официальные представительства в РФ. В случае его принятия "появятся экономические меры, которые тоже существенны, тоже связаны в том числе с KPI конкретных менеджеров компаний", считает глава РКН.

"Поэтому будем смотреть, насколько тот или иной сервис соблюдает российское законодательство, в полном ли объеме. Хотелось бы, чтобы эти сервисы продолжали работать, люди ими пользовались, они удобные, полезные. Все меры, которые мы применяем по отношению к западным сервисам - штрафы, замедление, - они направлены только лишь на одно: на понуждение этих сервисов на соблюдение российского законодательства в полном объеме", - подчеркнул он.

25 мая мировой суд оштрафовал Facebook на 26 млн рублей по 8 административным протоколам, составленным РКН за неудаление соцсетью запрещенного в РФ контента, Google в тот же день оштрафовали суммарно на 6 млн за аналогичное правонарушение. Ранее в ведомстве заявили, что работа соцсети Facebook и Google может быть замедлена из-за наличия большого объема запрещенного в РФ контента и низкой скоростью его удаления.

10 марта РКН начал централизованно замедлять скорость работы Twitter в РФ на всех мобильных устройствах и на половине стационарных ПК, так как соцсеть не удаляет, несмотря на многочисленные требования ведомства, суицидальный, наркотический и порнографический контент.

16 марта замглавы РКН Вадим Субботин сообщил "Интерфаксу", что Twitter будет заблокирован в РФ во внесудебном порядке через месяц, если за это время не начнёт исполнять требования ведомства. 5 апреля в РКН заявили, что дают Twitter дополнительно время и продлевают меры по замедлению его работы до 15 мая. 17 мая в РКН сообщили, что Twitter удалил уже 91% запрещенного контента, в ведомстве положительно оценили усилия соцсети по удалению противоправных материалов и сняли ограничение скорости на стационарных компьютерах (в фиксированных сетях и в связанных с ними сетях Wi-Fi), оставив замедление на мобильных устройствах.

Соцсети Facebook, Twitter и ряд других должны к 1 июля отчитаться о локализации баз данных российских пользователей в РФ, иначе им грозят штрафы до 18 млн рублей, заявил замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер.