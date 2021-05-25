Google оштрафовали на 4 млн руб. за неудаление запрещенного контента

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы во вторник рассмотрел два из трех протоколов о совершении правонарушений компаниями Facebook и Google, оштрафовав Google на 4 млн рублей за неудаление запрещенного контента.

"Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы Google LLC признан виновным в совершении двух административных правонарушений. Организации назначен штраф в размере 2 млн рублей за каждое правонарушение", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук.

Как ожидается, суд во вторник рассмотрит еще один протокол в отношении Google, а также восемь протоколов в отношении Facebook, которой грозят штрафы на общую сумму до 32 млн рублей.

Накануне стало известно, что Роскомнадзор передал в суд очередной протокол в отношении Google за недостаточную фильтрацию поисковой выдачи от запрещенного в РФ контента, по которому поисковику мог быть назначен штраф в размере до 5 млн руб.

В апреле американская Google LLC подала в Арбитражный суд Москвы иск к Роскомнадзору, оспаривая требование ведомства об удалении 12 ссылок на противоправный контент.

В отношении Facebook и Google составлены протоколы по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в интернете информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ). Наказание за такое правонарушение предусматривает штраф от 800 тыс. до 4 млн рублей.

В начале марта мировой суд в Москве оштрафовал на 4 млн рублей компанию Mail.ru за неудаление запрещенной информации принадлежащей ей соцсетью "Одноклассники". Штрафы на 8,9 млн рублей были назначены соцсети Twitter, на 5 млн рублей - мессенджеру Telegram, на 2,5 млн рублей - TikTok.

Как ранее сообщили в Роскомнадзоре, с 11 февраля служба составила административные протоколы в отношении различных социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно удалили призывы к несовершеннолетним участвовать к несанкционированных акциях.