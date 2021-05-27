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Рубль незначительно снижается к доллару и евро вслед за нефтью

Рубль незначительно снижается к доллару и евро вслед за нефтью
Фото: Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Доллар США и евро незначительно растут на "Московской бирже" в четверг утром, рубль слабеет к бивалютной корзине вслед за наметившимся снижением цен на нефть эталонных марок.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,48 - 73,59 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,5525 руб./$1 (+4,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 89,67 руб./EUR1 (+3 коп. к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 3,69 коп. к уровню закрытия 26 мая, до 80,81 рубля.

Доллар при этом оказался на 7,88 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 26,92 коп. ниже официального курса.

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