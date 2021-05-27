ВТБ может предложить новые варианты решения ситуации с "префами"

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - ВТБ на следующем этапе переговоров о выкупе "префов" может предложить добавить премию к первоначальному подходу или конвертировать их в специальные обыкновенные акции, заявил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов в ходе форума акционеров.

У ВТБ сложилась ситуация, когда значительная часть капитала банка существует в виде привилегированных акций двух типов на 521 млрд рублей, объем дивидендов на них является переменной величиной и определяется каждый год отдельно. Инвестиционная привлекательность обыкновенных акций от этого страдает, так как инвесторы не понимают условий их выплат по отношению к владельцам привилегированных акций.

ВТБ в конце прошлого года предложил Минфину план постепенного выкупа "префов": в течение 7 лет направлять дивидендные выплаты по "префам" на обратный выкуп этих акций. При этом банк сохранил бы принцип регулярных 50-процентных дивидендных выплат и равной дивидендной доходности. Однако Минфин не устроил этот план, так как ведомство не захотело менять "префы" с фиксированным дивидендным доходом на инструмент с аналогичной доходностью, но ограниченным сроком.

Пьянов в четверг рассказал о других стратегиях работы с "префами", которые ВТБ может предложить Минфину.

"Первая стратегия заключается в том, чтобы добавить премию к нашему первоначальному подходу и, по сути, выкупить акции либо более быстрыми темпами, либо по более высокой цене. Это, по нашему мнению, будет генерить дополнительную нагрузку на капитал и будет генерить нарушение принципа равной доходности, но является возможным для следующего раунда переговоров", - сказал Пьянов.

"Второй вариант (тоже не самый простой) - конвертировать привилегированные акции в специальные обыкновенные акции. Почему важна формулировка "специальные обыкновенные акции"? Потому что все обыкновенные акции имеют определенный ISIN (международный идентификационный код - ИФ). Эти акции были выпущены до режима санкций 2014 года, и нам очень важно не заразить этой транзакцией код обыкновенной акции, четко разделив обыкновенные акции досанкционного периода и постсанкционного периода. Никто в России этого еще не делал", - заявил Пьянов.

"Это одна из опций. Если нам удастся просто сконвертировать привилегированные акции в особые тип обыкновенных акций с равенством прав с точки зрения существующих обыкновенных акций по всем основным принципам, то это тоже один из возможных сценариев. Он будет сохранять равенство всех типов акций и не генерить дополнительную нагрузку на капитал. Это тоже одно из возможных решений, но мы хотим многократно проверить, в том числе с зарубежными юристами с тем, чтобы этот принцип не сгенерил риск санкционной неприемлемости существующих обыкновенных акций", - добавил топ-менеджер.

"Префы" первого типа на сумму 214 млрд рублей были размещены в пользу Минфина в рамках конвертации суборда, выданного банку в кризис 2009 года из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). "Префы" второго типа объемом 307,4 млрд рублей были размещены в пользу Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в рамках программы докапитализации через ОФЗ в 2014-2015 годах.

Дивиденды на привилегированные акции перечисляются в бюджет РФ (в 2016-2020 годах дивидендные выплаты ВТБ на "префы" составили почти 100 млрд рублей).