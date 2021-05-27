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ВТБ сократит дивиденды на "префы" на 16,6% к первой рекомендации

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет ВТБ скорректировал рекомендацию по дивидендам на привилегированные акции, снизив предполагаемый объем выплат на 2,9 млрд рублей по сравнению с первоначальной цифрой, свидетельствуют материалы госбанка. Объем дивидендов на обыкновенные акции останется неизменным - 18,5 млрд рублей.

Набсовет в четверг утвердил новую дату ГОСА - 30 июня, реестр для участия в собрании закрывается 7 июня, для получения дивидендов - 15 июля.

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Наблюдательный совет принял решение рекомендовать годовому собранию акционеров выплату дивидендов по итогам 2020 года в размере 32,74 млрд рублей вместо изначально планировавшихся 35,65 млрд рублей. Снижение объема выплат связано с корректировкой рекомендации по дивидендам на "префы".

Распределение дивидендных выплат рекомендовано осуществить в следующей пропорции: обыкновенные акции - 18,15 млрд рублей, привилегированные акции 1-го типа - 5,99 млрд рублей (вместо 7,18 млрд рублей, рекомендованных в марте), привилегированные акции 2-го типа - 8,60 млрд рублей (вместо 10,32 млрд рублей). Это обеспечит дивидендную доходность в размере 3,74% по обыкновенным акциям, что будет соответствовать выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО.

В сумме объем дивидендов на "префы" сократится по сравнению с первоначальной рекомендацией на 16,6% - с 17,5 до 14,59 млрд руб.

Контрольный пакет акций ВТБ принадлежит Росимуществу (60,93%). Крупными акционерами являются Государственный нефтяной фонд Азербайджана (2,95%), Qatar Holding LLC (2,35%), еще 5,7% принадлежит НПФ "Открытие".

До середины мая 9% ВТБ владел банк "Траст". На прошлой неделе "Траст" продал эти акции в рамках процедуры ускоренного формирования книги заявок (АВВ). Продажа прошла с дисконтом к рынку в 9%, по 4,27 коп. за акцию.

"Префы" первого типа на сумму 214 млрд рублей были размещены в пользу Минфина в рамках конвертации суборда, выданного банку в кризис 2009 года из средств ФНБ. "Префы" второго типа объемом 307,4 млрд рублей были размещены в пользу Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в рамках программы докапитализации через ОФЗ в 2014-2015 годах.

Дивиденды на привилегированные акции перечисляются в бюджет РФ (в 2016-2020 годах дивидендные выплаты ВТБ на "префы" составили почти 100 млрд рублей).

ВТБ

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