Источники узнали о грядущем уходе Задорнова из набсовета ВТБ

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Глава "Открытия" Михаил Задорнов после продажи банком доли в капитале ВТБ не войдет в новый состав наблюдательного совета госбанка, его кандидатуры нет в списке номинируемых лиц, сообщили "Интерфаксу" два источника на финансовом рынке.

Набсовет ВТБ 5 марта рассмотрит вопрос о включении кандидатов для избрания на годовом собрании акционеров. По данным источников, от держателей крупных пакетов акций ВТБ были выдвинуты кандидатуры главы банка "Траст" Александра Соколова (входит в действующий состав набсовета) и гендиректора НПФ "Открытие" Михаила Моторина.

В конце прошлого года "Траст" выкупил у "Открытия" 9% ВТБ за 44,58 млрд рублей. Реализация акций была связана с необходимостью освобождения баланса банка от непрофильных активов в рамках его подготовки к продаже и рекомендована инвестиционными консультантами. НПФ "Открытие" продолжает владеть порядка 5,7% акций ВТБ.

В пресс-службе "Траста" "Интерфаксу" подтвердили включение Соколова в список кандидатов в набсовет. "Интерфакс" направил запрос в НПФ "Открытие".

Задорнов и Соколов, которые также ранее работали на руководящих постах в структуре группы ВТБ, вошли в набсовет госбанка в 2018 году.

В конце февраля Задорнов заявил, что НПФ "Открытие" перевел принадлежащие фонду акции ВТБ из стратегического в инвестиционный портфель и при благоприятной ситуации будет продавать их со своего баланса.

"Если для нас это абсолютно непрофильный и, к сожалению, приносящий только отрицательный результат актив, то для НПФ с точки зрения котировального списка это актив, который соответствует его мандату. Акции ВТБ находятся не только у НПФ "Открытие", но и еще в целом ряде негосударственных пенсионных фондов. Поэтому здесь НПФ будет (он уже переведен из стратегического в инвестиционный портфель) при благоприятной ситуации также его (активы - ИФ) продавать, но уже продавать со своего баланса", - говорил он.

"Траст" рассматривает все варианты реализации 9% акций ВТБ, ограничений для продажи этого пакета весной при хорошей конъюнктуре нет, но точные сроки назвать пока сложно, отмечал ранее Соколов.

Правительство на этой неделе уже опубликовало своих кандидатов в набсовет, все они входят в действующий состав совета.

В список представителей от государства вошли вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко (с осени 2020 года возглавляет набсовет ВТБ), первый заместитель руководителя аппарата правительства Валерий Сидоренко, министр экономического развития Максим Решетников, замминистра финансов Алексей Моисеев, исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг и глава ВТБ Андрей Костин.

В качестве независимых директоров в набсовет выдвинуты глава Госнефтефонда Азербайджана (миноритарий ВТБ с 2013 года) Исрафил Мамедов, вице-президент Vinci Ив Тибо де Сильги и член консультационного совета акционеров ВТБ Игорь Репин.

Контрольный пакет акций ВТБ принадлежит Росимуществу (60,93%). Крупными акционерами являются Государственный нефтяной фонд Азербайджана (2,95%), Qatar Holding LLC (2,35%). Миноритарным акционерам принадлежит 18,97% голосующих акций банка.