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Цены на нефть завершают неделю подъемом более чем на 5%

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают расти в пятницу, завершая неделю подъемом более чем на 5%.

Как Brent, так и WTI дорожают шестую сессию подряд, причем июльский фьючерс на WTI завершил торги в четверг на максимуме за 2,5 года.

Поддержку рынку оказывают позитивные сигналы из США, усиливающие оптимизм трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть в этой стране.

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Так, данные по американскому рынку труда, обнародованные накануне, показали более существенное, чем ожидалось, сокращение количества заявок на пособие по безработице в стране. Число новых заявок на прошлой неделе уменьшилось на 39 тыс., до 406 тыс., минимума с начала пандемии COVID-19. Аналитики в среднем ожидали сокращения числа заявок до 425 тыс.

Тем временем оценка роста ВВП США в первом квартале была оставлена министерством торговли на уровне 6,4% в пересчете на годовые темпы.

В понедельник, 31 мая, в США отмечается День памяти, который традиционно открывает автомобильный сезон, и эксперты рассчитывают, что увеличение мобильности граждан приведет к повышению спроса на нефтепродукты и нефть в стране.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по московскому времени в пятницу составляет $69,78 за баррель, что на $0,32 (0,46%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $0,59 (0,9%) - до $69,46 за баррель.

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Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $67,18 за баррель, что на $0,33 (0,49%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,64 (1%) - до $66,87 за баррель, что, по данным Dow Jones, является максимальной ценой фьючерса на закрытие рынка с 29 октября 2018 года.

Позитивная картина спроса несколько омрачается ожиданиями наращивания поставок нефти Ираном на мировой рынок, и трейдеры продолжают следить за переговорами по иранской ядерной программе, пишет Bloomberg. Однако многие эксперты считают, что рынок сможет "переварить" новые объемы иранской нефти.

"Импульс к росту нефтяного рынка сохраняется, повышение спроса в США и Европе компенсирует сохраняющиеся опасения в отношении ситуации в ряде стран Азии, - отмечает экономист Oversea-Chinese Banking Group Хоуи Ли. - Рынок уверен, что сможет поглотить любые дополнительные поставки".

нефть

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