Истек срок действия временного соглашения Тегерана и МАГАТЭ о мониторинге

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф объявил в воскресенье, что 22 мая истек срок временного трехмесячного соглашения между Тегераном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) о мониторинге иранских ядерных объектов.

"С 22 мая и в связи с окончанием трехмесячного соглашения агентство не будет более иметь доступа к данным, собранным камерами внутри ядерных объектов", - цитирует заявление спикера парламента агентство Fars.

Ранее МАГАТЭ сообщало, что ведет переговоры с Тегераном о том, как продлить сделку по мониторингу.

С 23 февраля в Исламской Республике вступил в действие пункт нового иранского закона, ограничивающий доступ инспекторов МАГАТЭ к иранским ядерным объектам.

В конце прошлого года парламент Ирана принял закон об ускоренном развитии атомной программы, согласно которому страна должна приостановить действие дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ, если к 21 февраля США не снимут санкции, а европейские участники Совместного всеобъемлющего плана действий не выполнят свою часть обязательств.

Дополнительный протокол, подписанный Ираном в 2003 году, расширяет возможности МАГАТЭ по доступу к ядерным объектам и предусматривает проведение внезапных проверок.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил 22 февраля, что смог договориться с Ираном о временном продолжении инспекций его ядерных объектов. Кроме того, Иран и МАГАТЭ в совместном заявлении пояснили, что, согласно достигнутому соглашению, агентство продолжит такой мониторинг в течение максимум трех месяцев.