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Нефть перешла к росту на данных с рынка труда США

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок поднимаются в ходе торгов в четверг, развернувшись вверх после выхода лучших, чем ожидалось, данных с рынка труда США.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:33 по московскому времени в четверг составила $69,13 за баррель, что на $0,26 (0,38%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени достигла $66,62 за баррель, что на $0,41 (0,62%) превышает итоговое значение предыдущей сессии.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 38 тыс. - до 406 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это минимальное значение показателя с начала пандемии COVID-19. Неделей ранее число новых заявок составило 444 тыс., как и было объявлено изначально. Аналитики в среднем ожидали сокращения числа заявок до 425 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

Экономика США в первом квартале 2021 года увеличилась на 6,4% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют пересмотренные данные министерства торговли Соединенных Штатов. Оценка ВВП совпала с предварительными данными. Эксперты в среднем прогнозировали ее повышение до 6,5%, сообщает Trading Economics.

Между тем индекс PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система (ФРС) при оценке рисков инфляции, в первом квартале повысился на 2,5% в годовом выражении, согласно пересмотренным данным. Ранее сообщалось о его подъеме на 2,3%. В предыдущие три месяца значение индекса увеличилось на 1,3%.

Поддержку нефтяным ценам также оказывают признаки восстановления спроса в США в преддверии открытия автомобильного сезона.

Спрос на бензин в США на прошлой неделе вырос на 3% - до 9,48 млн баррелей в сутки (б/с), свидетельствуют данные Минэнерго страны. Поездки американцев между штатами почти достигли уровня 2019 года, в то время как запасы бензина и дистиллятов в стране снизились на прошлой неделе, отмечает Bloomberg.

"По мере продолжающегося возобновления экономической активности в США, а также на фоне начала сезона поездок спрос на бензин должен расти", - отмечают аналитики ING, которых цитирует S&P Global Platts.

Тем временем инвесторы ожидают исхода переговоров по иранской ядерной программе в Вене. Достижение сделки может привести к снятию санкций против нефтяной промышленности Ирана, в результате чего добыча в стране к следующему году может вернуться к уровню 3,9 млн б/с.

"В зависимости от того, какими будут договоренности по ослаблению санкций против Ирана и как скоро они будут достигнуты, нефтяные цены могут резко меняться в любом направлении. Полная отмена санкций может спровоцировать резкое падение цен, однако это все еще крайне маловероятно", - считает старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя.

Нефть с марта в основном торгуется в узком диапазоне после уверенного роста ранее в этом году, пишет Bloomberg. Инвесторы оценивают рост спроса в США, Европе и Китае, в то время как потребление снижается в других азиатских странах, где сохраняется неблагоприятная эпидемиологическая ситуация.

Brent WTI США

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