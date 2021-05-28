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Индекс МосБиржи впервые достиг 3750 пунктов

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в пятницу сохранил восходящий импульс на фоне благоприятной внешней конъюнктуры, индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,2-0,4%, причем второй обновил максимум и впервые протестировал рубеж 3750 пунктов.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3752,48 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1606,7 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,5%.

Доллар подрос до 73,57 рубля (+0,11 рубля).

Подорожали расписки Ozon (+1,5%), акции "Газпрома" (+1,4%), "НЛМК" (+1,4%), "Северстали" (+1,1%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,6%), "префы" Сбербанка (+0,6%), бумаги "ММК" (+0,6%), UC Rusal (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Татнефти" (+0,5%), "Роснефти" (+0,4%), "Газпром нефти" (+0,4%), "Магнита" (+0,4%), "РусГидро" (+0,4%), "Яндекса" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,2% и +0,6% "префы"), "МТС" (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), Polymetal (+0,1%).

Чистая прибыль "Газпрома" за I квартал составила 447 млрд рублей при консенсус-прогнозе в 398 млрд рублей.

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Подешевели расписки TCS Group (-2,4%), акции "Аэрофлота" (-0,8%), ПАО "Полюс" (-0,2%), "Московской Биржи" (-0,1%), банка ВТБ (-0,1%).

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в пятницу противоречивый: нефть стабилизировалась, промышленные металлы демонстрируют разнонаправленную динамику, азиатские рынки преимущественно растут. Рынки будут проявлять осторожность перед выходом статистики по ценам личного потребления в США. В России можно ожидать утренней консолидации рынка и небольшого давления на рубль, считает эксперт.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов полагает, что рост на рынке акций РФ в пятницу может продолжиться, индекс МосБиржи перейдет в новую зону 3750-3800 пунктов.

Безыдейность на европейских и американских биржах была вызвана локальной слабостью нефти и некоторым повышением долларовых ставок (доходность 10-летних казначейских облигаций вернулась выше 1,6%) в условиях не вполне однозначной статистики из США. Так, неожиданно резко снизились заказы на товары длительного пользования в стране (-1,3% м/м; консенсус ожидал лишь торможения роста до 0,7% м/м), также сильнее ожиданий упал индекс отложенных продаж домов (-4,4%) в апреле. Зато неплохо сократилось число первичных обращений по безработице - до 406 тыс., обновив посткризисные минимумы, что указывает на плавное улучшение ситуации с занятостью.

Утром в пятницу настроения несколько улучшились, чему способствуют сообщения СМИ о планах президента США Байдена расширить госрасходы в анонсируемом бюджете на 2022 год. Ключевые азиатские рынки преимущественно растут (под давлением лишь рынки КНР), умеренный рост демонстрируют фьючерсы на индексы США и Европы. Из значимых внутренних событий пятницы - финотчетности "Газпрома", "Интер РАО", которые, как ожидается, будут неплохими, а также отсчет "Транснефти".

Как отмечает управляющий эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова, цены на нефть Brent пытаются подняться к $70 за баррель на ожиданиях неплохого старта автомобильного сезона в США на следующей неделе. Сильные экономические данные из Штатов также играют в "плюс", повышая аппетит спекулянтов к рисковым активам. По итогам этой недели котировки Brent могут прибавить более 5%, в пятницу возможна попытка тестирования рубежа $70 за баррель. На следующей неделе в фокусе будет встреча ОПЕК+ и рекомендации по добыче. Сюрпризов не ожидается, альянс, скорее всего, сохранит намерения поэтапно возвращать объемы на рынок, которые смогут абсорбироваться, но при условии отсутствия новых шоков и стабильном потреблении.

В США индексы акций накануне выросли на 0,1-0,4% после публикации свежей порции макроэкономической статистики.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 38 тыс. - до 406 тыс. (минимум с начала пандемии COVID-19), при прогнозах снижения показателя до 425 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

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Согласно второй оценке ВВП США, экономика страны в первом квартале выросла на 6,4% в пересчете на годовые темпы, что совпало с предварительными данными, хотя эксперты в среднем прогнозировали повышение ВВП до 6,5%, сообщает Trading Economics. В четвертом квартале прошлого года американский ВВП вырос на 4,3%.

Между тем индекс PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система (ФРС) при оценке рисков инфляции, в первом квартале повысился на 2,5% в годовом выражении, согласно пересмотренным данным. Ранее сообщалось о его подъеме на 2,3%. В предыдущие три месяца значение индекса увеличилось на 1,3%.

Заместитель председателя совета управляющих ФРС США Рэндал Куорлз в среду заявил, что регулятору в ближайшее время будет необходимо начать обсуждение вопроса о замедлении темпов выкупа активов, если экономика США продолжит уверенно восстанавливаться.

В четверг сенаторы-республиканцы направили на рассмотрение администрации президента США новую версию собственного плана инфраструктурных инвестиций, предусматривающего расходы на общую сумму $928 млрд в течение восьми лет, пишет The Wall Street Journal. Предыдущее предложение республиканцев предполагало инвестиции в размере $568 млрд на пять лет.

Дедлайн для заключения двухпартийного соглашения по плану инфраструктурных инвестиций был установлен Байденом на 31 мая, когда в США отмечается День памяти.

В пятницу в Азии также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 2,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng растет на 0,1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,2%) на фоне обнадеживающих признаков, что восстановление экономики США от пандемии набирает обороты.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу консолидируются, завершая неделю подъемом более чем на 5%; цена нефти Brent находится на $0,2 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в четверг. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $69,36 за баррель (-0,1% и +0,9% в четверг), июльская цена WTI - $66,87 за баррель (+0,03% и +1% накануне).

Поддержку рынку оказывают позитивные сигналы из США, усиливающие оптимизм трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть в этой стране.

В понедельник, 31 мая, в США отмечается День памяти, который традиционно открывает автомобильный сезон, и эксперты рассчитывают, что увеличение мобильности граждан приведет к повышению спроса на нефтепродукты и нефть в стране.

Позитивная картина спроса несколько омрачается ожиданиями наращивания поставок нефти Ираном на мировой рынок, и трейдеры продолжают следить за переговорами по иранской ядерной программе, пишет Bloomberg. Однако многие эксперты считают, что рынок сможет "переварить" новые объемы иранской нефти.

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