Российский рынок акций завершил неделю ростом

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в пятницу при смешанной динамике "фишек" из-за выборочной фиксации прибыли игроками в конце недели, индекс МосБиржи утром впервые протестировал вершину 3750 пунктов, после чего откатился в район 3730 пунктов, от более глубокой коррекции рынок сдержали позитивные внешние сигналы.

По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 0,2%, до 3730,55 пункта (максимум сессии и новый пик - 3752,8 пункта), индекс РТС прибавил 0,01%, до 1603,79 пункта (+0,01%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" оказалась смешанной в пределах 3,5%.

Доллар подешевел на 21 копейку, до 73,26 рубля.

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 1,9-2,2%, доллар подешевел на 34 копейки.

Подешевели в пятницу акции "Аэрофлота" (-2,4%), Polymetal (-1,8%), Сбербанка (-1,3% и -0,1% "префы"), расписки TCS Group (-1,3%), бумаги ВТБ (-1%), ПАО "Полюс" (-1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "ММК" (-0,7%), "НЛМК" (-0,6%), "Московской биржи" (-0,3%), "Яндекса" (-0,2%), "Газпром нефти" (-0,1%).

Акционеры ПАО "Полюс" на годовом собрании в четверг утвердили финальные дивиденды по результатам 2020 года в размере 387,15 рубля на акцию, сообщила компания. Отсечка реестра акционеров под выплаты - 7 июня.

Подорожали акции АФК "Система" (+3,5%), расписки Ozon (+1,7%), бумаги "Татнефти" (+1,6%), "РусГидро" (+1,6%), "АЛРОСА" (+1,2%), "Норникеля" (+0,8%), "Магнита" (+0,8%), "Северстали" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,7% и +0,4% "префы"), UC Rusal (+0,4%), "МТС" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,1%).

Совет директоров ПАО "РусГидро" (0,833 рубля) рекомендовал выплатить дивиденды за 2020 год в размере 0,053 руб. на акцию, сообщила компания. Отсечка реестра акционеров - 10 июля.

Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО в первом квартале 2021 года составила 447,263 млрд рублей после убытка в 116,249 млрд рублей годом ранее, сообщила компания. Опубликованный результат по чистой прибыли значительно превзошел среднерыночный прогноз (398 млрд рублей).

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, с начала месяца индекс МосБиржи вырос более чем на 5%, а с начала года более чем на 13%.

В пятницу в Азии динамика индексов была смешанной (японский индекс Nikkei 225 вырос на 2,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,04%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,04-0,8%) и США (индекс S&P 500 подрос на 0,4%) на фоне обнадеживающих признаков, что восстановление экономики США после пандемии набирает обороты.

В четверг сенаторы-республиканцы направили на рассмотрение администрации президента США новую версию собственного плана инфраструктурных инвестиций, предусматривающего расходы на общую сумму $928 млрд в течение восьми лет, пишет The Wall Street Journal. Предыдущее предложение республиканцев предполагало инвестиции в размере $568 млрд на пять лет.

Дедлайн для заключения двухпартийного соглашения по плану инфраструктурных инвестиций был установлен Байденом на 31 мая, когда в США отмечается День памяти.

По данным Минторга США, доходы населения страны в апреле упали на 13,1% по сравнению с предыдущим месяцем, а расходы выросли на 0,5%. Аналитики в среднем ожидали сокращения первого показателя на 14,1% и повышения второго на 0,5%, по данным Trading Economics.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в апреле вырос на 0,6% относительно предыдущего месяца и на 3,6% в годовом выражении.

Индекс PCE Core, который не учитывает цены на продукты питания и энергоресурсы, увеличился соответственно на 0,7% и на 3,1%. Подъем показателя в годовом выражении стал максимальным с 1990-х годов. Федеральная резервная система обращает внимание на PCE Core при оценке рисков инфляции. Аналитики ожидали повышения первого показателя на 0,6% и второго - на 2,9%.

На нефтяном рынке цены к вечеру вернулись к росту, завершая неделю подъемом более чем на 5%; цена нефти Brent к 18:50 по Москве на $0,6 выше уровня суточной давности. Июльские фьючерсы на Brent подорожали на 0,4%, до $69,76 за баррель (+0,9% в четверг), июльские фьючерсы на WTI подорожали на 0,01%, до $66,86 за баррель (+1% накануне).

Поддержку рынку оказывают позитивные сигналы из США, усиливающие оптимизм трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть в этой стране.

В понедельник, 31 мая, в США отмечается День памяти, который традиционно открывает автомобильный сезон, и эксперты рассчитывают, что увеличение мобильности граждан приведет к повышению спроса на нефтепродукты и нефть в стране.

Позитивная картина спроса несколько омрачается ожиданиями наращивания поставок нефти Ираном на мировой рынок, и трейдеры продолжают следить за переговорами по иранской ядерной программе, пишет Bloomberg. Однако многие эксперты считают, что рынок сможет "переварить" новые объемы иранской нефти.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели "префы" "Камчатскэнерго" (-8%), акции "ИК Русс-инвест" (-5,5%), банка "Приморье" (-5,5%), ПАО "Центральный телеграф" (-5,4%), "Новороссийского морского торгового порта" (-4,1%, до 7,17 рубля).

Совет директоров ПАО "Новороссийский морской торговый порт" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 2020 год в размере 0,06 рубля на акцию, говорится в сообщении порта. Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 12 июля 2021 года. Общая сумма дивидендов в случае их утверждения составит 1,155 млрд рублей.

Совет директоров ПАО "ТГК-2" (-1,3%) рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение не выплачивать дивиденды за 2020 год, говорится в материалах ПАО. Большую часть чистой прибыли - 2,115 млрд рублей - рекомендовано не распределять, в резервный фонд предложено направить 105,67 млн рублей.

Лидерами роста выступили акции "ФосАгро" (+3,5%), банка "Кузнецкий" (+2,9%), "Нижнекамскнефтехима" (+2,6%), "Объединенной вагонной компании" (+2,5%), ПАО "Фармсинтез" (+2,5%), банка "Уралсиб" (+2,4%), ПАО "Казаньоргсинтез" (+2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 75,18 млрд рублей (из них 10,27 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,56 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 7,97 млрд рублей на акции "Норникеля").