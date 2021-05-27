Прогноз ЦБ о возвращении экономики к докризисным уровням стал оптимистичней

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Формулировка, которой Банк России описывает перспективы возвращения экономики РФ к докризисным уровням, стала оптимистичнее, отразив улучшение динамики ВВП относительно прогнозов в первые месяцы года.

"Мягкая ДКП уже в полной мере внесла необходимый вклад в создание условий для восстановления экономики, - сказала в Госдуме председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. - Мы ожидаем, что уже во второй половине этого года, может быть, к середине года российский ВВП вернется на уровни допандемические".

До сих пор формулировка ЦБ была менее определенной, она не включала "середину года". "Мы ожидаем, что уже во второй половине этого года российский ВВП вернется на предпандемийные уровни", - говорил куратор ДКП Алексей Заботкин на прошлой неделе. А еще в начале года прогноз ЦБ предусматривал возврат к доковидному уровню лишь к середине 2022 году, и только в феврале формулировка поменялась на "к концу 2021 года".

Текущий прогноз ЦБ предусматривает рост ВВП в 2021 году в интервале 3-4%. Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов говорил в мае, что показатель будет ближе к 4%. Оценка Минэкономразвития, пересмотренная в апреле в сторону снижения из-за менее глубокого, чем ожидалось, падения ВВП в 2020 году, осторожнее: она предусматривает рост на 2,9%.

По предварительной оценке Росстата, опубликованной на прошлой неделе, в первом квартале 2021 года ВВП снизился на 1% в годовом измерении. Данные Росстата оказались лучше оценки Минэкономразвития, которое ранее оценивало снижение ВВП в январе-марте на 1,3%, а также ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз на основе апрельского опроса "Интерфакса" предполагал снижение на 1,2%. Из данных Росстата следует, что в I квартале 2021 года ВВП почти на 0,4% превышал уровень доковидного I квартала 2019 года.

В 2020 году ВВП России упал на 3%.