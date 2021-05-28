Поиск
AНачало в 20:15Дания Дания1 : 2Белоруссия БелоруссияВторой периодBНачало в 20:15Латвия Латвия2 : 2Норвегия НорвегияВторой периодAНачало в 16:15Швеция Швеция4 : 1Великобритания ВеликобританияОконченBНачало в 16:15Казахстан Казахстан2 : 4Канада КанадаОкончен

Евро подешевел на 25,25 копейки

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В пятницу вечером рубль на "Московской бирже" дорожает к бивалютной корзине на закрытии позиций в последний торговый день недели.

В 19:00 доллар дешевел на 19,5 копейки, до 73,27 рубля Евро подешевел на 25,25 копейки, до 89,34 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 22,09 копейки - до 80,5 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подрастает к доллару и евро на вечерних торгах на фоне закрытия позиций в последний торговый день недели. Рост волатильности рубля в ходе вечерней сессии может быть также обусловлен повышением активности игроков на рынке Forex после выхода макроэкономической статистики в США.

Трейдеры анализировали данные по инфляции в США, полагая, что ускорение темпов роста потребительских цен вместе с улучшением ситуации на рынке труда и в экономике в целом может вынудить ФРС начать более оперативно сворачивать стимулы.

Индекс PCE Core, который не учитывает цены на продукты питания и энергоресурсы, увеличился соответственно на 0,7% и на 3,1%. Подъем показателя в годовом выражении стал максимальным с 1990-х годов. ФРС обращает особое внимание на PCE Core при оценке рисков инфляции.

Консенсус-прогноз аналитиков предполагал повышение первого показателя на 0,6% и второго - на 2,9%.

Доходы населения США в апреле упали на 13,1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. При этом расходы американцев выросли на 0,5%.

Аналитики в среднем ожидали более значительного сокращения первого показателя - на 14,1%, в то время как второй показатель совпал с прогнозами, сообщает Trading Economics.

По информации The Wall Street Journal, президент Джо Байден намерен в пятницу представить проект бюджета, предусматривающий увеличение государственных расходов до $6 трлн в следующем финансовом году.

Проект бюджета Байдена станет основой для его планов по модернизации инфраструктуры в США, а также увеличения роли государства в оказании медицинских, образовательных и других социальных услуг.

Как сообщают источники WSJ, в соответствии с бюджетным планом, ежегодные государственные расходы увеличатся до $8,2 трлн к 2031 году. В результате госдолг США через несколько лет превысит рекордный уровень, зафиксированный после Второй мировой войны, а к концу 2031 года поднимется до 117% ВВП с около 100% ВВП в текущем году.

Тем временем, как сказал "Интерфаксу" замминистра иностранных дел Сергей Рябков, Москва находится в процессе подготовки повестки дня встречи лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

"Мы сейчас в процессе подготовки для доклада руководству предложений по повестке дня. Мы думаем, что если получится сдвинуть с места диалог по стратегической стабильности, дать импульс на высшем уровне работе экспертов, работе переговорных команд, наметить повестку дня в этой сфере, - это стало бы очень хорошим результатом", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли понимание того, что могло бы стать успехом предстоящего саммита.

Саммит состоится 16 июня в Женеве, но договоренности о конкретном месте его проведения пока не достигнуты.

Цены на нефть эталонных марок немного повышаются в ходе торгов в пятницу вечером и могут показать уверенный недельный рост. По итогам недели WTI может прибавить более 5%, Brent - более 4%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

Как Brent, так и WTI дорожают шестую сессию подряд, причем июльский фьючерс на WTI завершил торги в четверг на максимуме за 2,5 года. Поддержку рынку оказывают позитивные сигналы из США, усиливающие оптимизм трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть в этой стране.

31 мая в США отмечается День памяти, который традиционно открывает автомобильный сезон, и эксперты рассчитывают, что увеличение мобильности граждан приведет к повышению спроса на нефтепродукты и нефть в стране.

К 19:01 июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,43% - до $69,76 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени на 0,06% - до $66,89 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась до $66,87 за баррель, что, по данным Dow Jones, является максимальной ценой фьючерса на закрытие рынка с 29 октября 2018 года.

Позитивная картина спроса несколько омрачается ожиданиями наращивания поставок нефти Ираном на мировой рынок, и трейдеры продолжают следить за переговорами по иранской ядерной программе, сообщает Bloomberg. Однако многие эксперты считают, что рынок сможет "переварить" новые объемы иранской нефти.

Министры стран ОПЕК+ намерены 1 июня провести встречу, чтобы обсудить ситуацию на нефтяном рынке и планы по добыче. Согласно опросу Bloomberg, 20 из 24 аналитиков ожидают, что ОПЕК+ сохранит планы увеличения добычи на 840 тыс. б/с с июля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" с 10:00 до 11:30) Банк России РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 12,9 копейки, до 73,587 рубля и увеличил курс евро на 1,76 копейки, до 89,6731 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в пятницу на 7,1 копейки по отношению к четвергу и составил 73,5077 рубля за доллар. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве повысился на 5,81 копейки и составил 73,5081 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 215 568 000, из которых $878,04 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 337,528 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился всего на 0,1 копейки, до 89,5976 рубля за евро. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 13,77 копейки и составил 89,4597 рубля. Объем торгов евро к этому моменту составил 419,158 млн евро, из которых 180,334 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 234,824 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка повысились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт", по кредитам на семидневный срок и ставка на срок 1 месяц поднялись на 2 базисных пункта каждая - до 5,12%, 5,15% и 5,33% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 5,75% и 5,83% годовых соответственно.

Мосбиржа США Иран ОПЕК Brent WTI

Новости по теме

Новости

В РЖД рассказали о будущих вагонах-бистро

В РЖД рассказали о будущих вагонах-бистро

США впервые в истории импортировали нефть из Ирана

США впервые в истории импортировали нефть из Ирана

Роскомнадзор направил "Каналу Disney" письмо о мультике Out

Роскомнадзор направил "Каналу Disney" письмо о мультике Out

WSJ сообщила о новой приостановке поставок Boeing 787 Dreamliner

WSJ сообщила о новой приостановке поставок Boeing 787 Dreamliner

Экспортная пошлина на пшеницу со 2 июня составит $28,1 за тонну

Гендиректора Petropavlovsk предложили нестандартно отблагодарить

Гендиректора Petropavlovsk предложили нестандартно отблагодарить

Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров

Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров

Индекс МосБиржи впервые достиг 3750 пунктов

Индекс МосБиржи впервые достиг 3750 пунктов

Спрос на облигации Москвы на 23% превысил предложение

Текущий уровень запасов газа в хранилищах Европы достиг рекордного минимума

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');