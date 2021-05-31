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Лисин раскритиковал планы изъять у металлургов 100 млрд рублей

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Намерение изъять у металлургов 100 млрд рублей сверхдоходов через дополнительные налоговые платежи, озвученное первым вице-премьером Андреем Белоусовым, вызвало резкую ответную реакцию владельца одного из крупнейших сталелитейных предприятий и главы отраслевого объединения Владимира Лисина.

В интервью РБК ТВ Белоусов сказал: "Мы посчитали, что металлурги нас (государство, бюджет) - извините за это слово - "нахлобучили" в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд рублей (...) Я говорил некоторым из них: "Ребят, я сейчас даже не буду думать, как с вас снять (эту сумму - ИФ) - такой налог, сякой, через НДПИ. Единственное, ценник вот (100 млрд руб. - ИФ)".

На это основной владелец и председатель совета директоров группы "НЛМК" Лисин заявил, что планы правительства не учитывают рост налоговых отчислений и инвестиций в отрасли.

"Нахлобучить" - это не очень распространенный глагол, но смысл этого слова общеизвестные словари поясняют как "надвинутый на лоб или на глаза клобук (шапка)". Вот, точно - чтобы не видеть двойной рост налоговых отчислений отрасли, конкурирующей на глобальном рынке", - отметил Лисин.

"Не видеть, что сумма налогов в федеральный и региональные бюджеты уже превышает величину "притязаний". Игнорировать значительный рост инвестиций в отрасли. Не считать важным, что только у металлургов несколько миллионов владельцев акций - физические лица, которые не получат рассчитываемые дивиденды...", - сказал Лисин, чье заявление распространила пресс-служба НЛМК.

Бенефициар НЛМК также отметил, что планирование и расчёты бюджетных строек на год отстают от начала строительства и изменившихся цен. Он напомнил, что металлурги предложили предоставить перечни и виды продукции для целевой поддержки чувствительных социально объектов и готовы их обеспечить: "отработаем один день бесплатно - это 200 000 тон продукции", прокомментировал он.

Ассоциация "Русская сталь" (объединяет производителей 90% стали в России) опубликовала в минувшее воскресенье сообщение, согласно которому налоговые платежи меткомпаний за полгода превысят 200 млрд рублей, что почти вдвое превышает показатель за аналогичный период 2020 года.

"Прогноз 2021 года позволяет говорить о росте налоговых поступлений в бюджетную систему страны на 250 млрд рублей по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении. В 2021 году стальная отрасль увеличит инвестиции по сравнению с 2020 годом до 300 млрд рублей (279 млрд рублей годом ранее и 265 млрд рублей в 2019 году) с приоритетом на экологические проекты, отмечают в "Русской стали".

Компании, входящие в ассоциацию, увеличат в I полугодии 2021 года производство металла, согласно предварительным данным, на 5% по сравнению с аналогичным периодом доковидного 2019 года. В январе-июне сталепроизводители выпустят, по предварительным подсчетам, 38 млн тонн металла.

Проблема роста цен на сталь

Меры по сдерживанию роста цен на сталь на внутреннем рынке обсуждаются с конца прошлого года. В конце апреля этот вопрос поднимался также на совещании у Андрея Белоусова и вице-премьера Юрия Борисова. Пока арсенал средств защиты внутреннего рынка включает заключение прямых контрактов с застройщиками, скидки на металл госкомпаниям, а также повышение экспортной пошлины на лом металлов (до 5%, но не менее 70 евро/тонна).

По данным Минпромторга, цены на холоднокатаный и горячекатаный прокат выросли более чем на 80-90%, оцинкованный прокат - более чем на 90%, прокат с полимерным покрытием - на 70%. При этом рост стоимости железорудного сырья "оказался самым минимальным".

О том, что государство будет внимательно смотреть, "как металлургическая отрасль распределяет полученные от повышающих трендов дополнительные дивиденды", в конце апреля заявлял замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

"Мы очень надеемся, что дополнительные доходы металлурги потратят самым разумным образом - инвестируя в развитие отрасли и модернизацию отечественных предприятий", - отмечал он ранее.

"Русская сталь" объединяет крупнейших производителей металлургической продукции в России. Компании, входящие в ассоциацию, производят 98% российского чугуна, около 90% стали и российского проката, около 60% труб, а также значительную долю сырья для металлургической промышленности. Членами "Русской стали" являются Evraz, "Новолипецкий металлургический комбинат", "Северсталь", "Магнитогорский металлургический комбинат", "ОЭМК" "Металлоинвеста", "Мечел", "Объединенная металлургическая компания", "Трубная металлургическая компания" и "Промышленно-металлургический холдинг".

Андрей Белоусов Владимир Лисин НЛМК

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