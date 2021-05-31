Поиск
AНачало в 20:15Россия Россия0 : 1Швеция ШвецияВторой периодонлайнBНачало в 20:15Норвегия Норвегия0 : 1Казахстан КазахстанВторой периодAНачало в 16:15Чехия Чехия2 : 1БДания ДанияОконченподробнееBНачало в 16:15США США2 : 0Германия ГерманияОконченподробнее

Квартальный убыток "Аэрофлота" увеличился на 12%

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Группа "Аэрофлот" в I квартале 2021 года нарастила чистый убыток по МСФО почти на 12% относительно того же периода 2020 года, до 25,1 млрд рублей, следует из ее отчета. Консенсус-прогноз "Интерфакса", составленный из оценок пяти инвесткомпаний и банков, предполагал квартальный чистый убыток группы в 27,6 млрд рублей.

EBITDA группы составила 7,7 млрд рублей. Аналитики прогнозировали этот показатель от 4 млрд до 9 млрд рублей. Годом ранее он был на уровне 13 млрд рублей.

Консолидированная выручка "Аэрофлота" сократилась на 39%, до 75,5 млрд рублей при консенсус-прогнозе в 72,3 млрд рублей.

Операционные расходы группы сократились на 30%, до 96,2 млрд рублей, только на топливо - на 56%, до 16,8 млрд рублей.

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в январе-марте 2021 года упал на 33% в годовом исчислении, до 7,4 млн человек: международный - на фоне карантинных ограничений из-за COVID-19 рухнул на 80%, до 905 тысяч человек, внутренний - остался на уровне 6,5 млн человек. Занятость кресел при этом выросла на 8,6 процентных пункта, до 80,1%.

"Во время пандемии ключевым с точки зрения финансового положения группы является запас ликвидности. На 31 марта 2021 года объем денежных средств и краткосрочных финансовых инвестиций составил 78,2 млрд руб. Группа сохранила значительную часть денежных средств, привлеченных в результате эмиссии акций в октябре 2020 года, - отметил через пресс-службу финдиректор "Аэрофлота" Андрей Чиханчин. - При этом группа "Аэрофлот" исправно обслуживала свои обязательства, в том числе перед лизингодателями. Вторым фактором, поддержавшим ликвидную позицию группы, стало улучшение спроса на перевозки перед весенне-летним сезоном. Однако число бронирований и выручка от продаж билетов все еще находятся ниже нормализованных уровней".

"Оживление спроса очень важно для авиации, чтобы уверено пройти летний сезон. Однако говорить о полноценной нормализации ситуации пока рано, так как влияние пандемии на авиацию и группу "Аэрофлот" сохраняется", - добавил Чиханчин.

Чистый долг группы к концу марта вырос на 2,6% относительно конца 2020 года, до 675,4 млрд рублей. Объем кредитов и займов вырос всего на 0,1%, до 88,7 млрд рублей. После отчетной даты, в апреле и мае, группа получила кредитные транши на 15 млрд рублей с фиксированной ставкой в рамках кредитных линий Сбербанка с погашением до июля 2025 года, говорится в отчете.

В мае группа также привлекла кредитный транш с переменной ставкой в рамках кредитной линии Совкомбанка - на сумму 1,01 млрд рублей с датой погашения до ноября 2022 года.

В группу "Аэрофлот" входит одноименная авиакомпания (работает в премиальном ценовом сегменте), "Россия" (средний сегмент) и лоукостер "Победа". Государство контролирует 57,3% акций в "Аэрофлоте", около 2% составляют квазиказначейские акции, 0,0003% - у менеджмента компании, 40,7% находятся в свободном обращении.

Аэрофлот Андрей Чиханчин коронавирус

Новости по теме

Новости

Металлурги во вторник соберутся у Мантурова

Россельхознадзор не ждет дефицита кормов из-за ограничений импорта

Россельхознадзор не ждет дефицита кормов из-за ограничений импорта

ЦБ ввел для банков минимальный лимит для переводов по СБП

ЦБ ввел для банков минимальный лимит для переводов по СБП

Минпромторг предупредил IT-компании РФ об угрозе оказаться "за бортом"

Кремль заявил, что Путину известно о сверхдоходах металлургов

Кремль заявил, что Путину известно о сверхдоходах металлургов

Лисин раскритиковал планы изъять у металлургов 100 млрд рублей

AliExpress Россия откроет 2 тыс. пунктов выдачи заказов в сети "Почты России"

Белоусов выступил против демпфера на металлы по образцу зернового

Белоусов выступил против демпфера на металлы по образцу зернового

Белоусов заявил, что металлурги должны вернуть бюджету 100 млрд руб. сверхдоходов

"Яндекс" объявил о покупке KupiVIP

"Яндекс" объявил о покупке KupiVIP
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');