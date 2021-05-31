Квартальный убыток "Аэрофлота" увеличился на 12%

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Группа "Аэрофлот" в I квартале 2021 года нарастила чистый убыток по МСФО почти на 12% относительно того же периода 2020 года, до 25,1 млрд рублей, следует из ее отчета. Консенсус-прогноз "Интерфакса", составленный из оценок пяти инвесткомпаний и банков, предполагал квартальный чистый убыток группы в 27,6 млрд рублей.

EBITDA группы составила 7,7 млрд рублей. Аналитики прогнозировали этот показатель от 4 млрд до 9 млрд рублей. Годом ранее он был на уровне 13 млрд рублей.

Консолидированная выручка "Аэрофлота" сократилась на 39%, до 75,5 млрд рублей при консенсус-прогнозе в 72,3 млрд рублей.

Операционные расходы группы сократились на 30%, до 96,2 млрд рублей, только на топливо - на 56%, до 16,8 млрд рублей.

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в январе-марте 2021 года упал на 33% в годовом исчислении, до 7,4 млн человек: международный - на фоне карантинных ограничений из-за COVID-19 рухнул на 80%, до 905 тысяч человек, внутренний - остался на уровне 6,5 млн человек. Занятость кресел при этом выросла на 8,6 процентных пункта, до 80,1%.

"Во время пандемии ключевым с точки зрения финансового положения группы является запас ликвидности. На 31 марта 2021 года объем денежных средств и краткосрочных финансовых инвестиций составил 78,2 млрд руб. Группа сохранила значительную часть денежных средств, привлеченных в результате эмиссии акций в октябре 2020 года, - отметил через пресс-службу финдиректор "Аэрофлота" Андрей Чиханчин. - При этом группа "Аэрофлот" исправно обслуживала свои обязательства, в том числе перед лизингодателями. Вторым фактором, поддержавшим ликвидную позицию группы, стало улучшение спроса на перевозки перед весенне-летним сезоном. Однако число бронирований и выручка от продаж билетов все еще находятся ниже нормализованных уровней".

"Оживление спроса очень важно для авиации, чтобы уверено пройти летний сезон. Однако говорить о полноценной нормализации ситуации пока рано, так как влияние пандемии на авиацию и группу "Аэрофлот" сохраняется", - добавил Чиханчин.

Чистый долг группы к концу марта вырос на 2,6% относительно конца 2020 года, до 675,4 млрд рублей. Объем кредитов и займов вырос всего на 0,1%, до 88,7 млрд рублей. После отчетной даты, в апреле и мае, группа получила кредитные транши на 15 млрд рублей с фиксированной ставкой в рамках кредитных линий Сбербанка с погашением до июля 2025 года, говорится в отчете.

В мае группа также привлекла кредитный транш с переменной ставкой в рамках кредитной линии Совкомбанка - на сумму 1,01 млрд рублей с датой погашения до ноября 2022 года.

В группу "Аэрофлот" входит одноименная авиакомпания (работает в премиальном ценовом сегменте), "Россия" (средний сегмент) и лоукостер "Победа". Государство контролирует 57,3% акций в "Аэрофлоте", около 2% составляют квазиказначейские акции, 0,0003% - у менеджмента компании, 40,7% находятся в свободном обращении.